雙城論壇／兩岸關係緊張　上海台商盼發揮更大作用

▲台北市副市長林奕華參加北市府與台商座談餐會。（圖／北市府提供）

記者陳冠宇／上海報導

2025雙城論壇於上海登場，在今（28）日下午的北市府與台商座談餐會上，副市長林奕華表示，台北與上海的往來頻繁，北市府希望與台商和上海市政府維持良好交流，增進兩岸和平與情誼。上海台商則說，在兩岸關係緊張之下，台商應該發揮更大的作用。

林奕華於台商座談餐會上致詞表示，今年10月，往返台北與上海超過23萬人次，可知兩座城市的往來多麼頻繁，加上投資等各方面更是如此。因此，她非常感謝大台商對市政府的建言與支持，讓台北市政府更好。

林奕華指出，無論是與上海台商或上海市政府，都希望平常可以維持你來我往、好的交流，能夠促進兩岸的和平、交流及情誼，真的達到市長蔣萬安所說的「雙城好，兩岸好」。

▲上海台協會長張簡珍。（圖／記者陳冠宇攝）

出席台商座談餐會的上海台協會長張簡珍受訪表示，兩岸關係現在比較緊張，台商更應該發揮更多的作用。她認為，兩岸就像蔣萬安說的一樣，要有更多的交流、更多元化的接觸、更了解彼此，要對話而不是對抗。她強調，雙城好，兩岸就好，台商好，兩岸也好。

張簡珍直言，兩岸關係對台商和經濟交流太重要，如果兩岸能有更多的交流開放、更多的互相了解，上海與大陸的年輕人可以去台灣，台灣的年輕人也可以到大陸，所有的交流是繁榮和平，而不是兵凶戰危。

▼北市府與台商座談餐會。（圖／北市府提供）