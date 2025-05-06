數字會說話！　陸市場樂觀情緒降溫　財新服務業PMI七個月來最低

▲大陸民眾在超市內採購民生必需品。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

財新4月中國服務業PMI今（6）日公布，降至50.7，景氣度為2024年10月來新低。財新網分析，由於大陸的服務業供需擴張步伐放緩，就業持續低迷，銷售價格繼續下降，關稅戰下市場樂觀情緒明顯降溫。

5月6日公布的4月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為50.7，低於3月1.2個百分點，在擴張區間降至七個月來最低。

此前公布的4月財新中國製造業PMI走低0.8個百分點至50.4，為2月來最低。兩大行業景氣度雙降，當月綜合PMI產出指數下滑0.7個百分點至51.1，顯示大陸企業生產經營活動擴張步伐放緩。

從財新中國製造業PMI分項數據看，4月供需繼續擴張，但擴張幅度收窄。美國加徵關稅對外部需求造成衝擊，當月新出口訂單指數降至收縮區間，且為2023年8月以來最低；外需低迷導致總需求疲軟，4月新訂單指數僅略高於臨界點。

大陸國家統計局近期公布的數據顯示，4月製造業、服務業PMI分別下降1.5個、0.2個百分點至49.0、50.1，前者時隔兩個月重新跌回收縮區間；當月綜合產出指數為50.2，走低1.2個百分點。

財新網分析，大陸製造業出口重現收縮，就業持續低迷，企業盈利壓力增加，兩大行業綜合預期指數降至歷史最低；加力推動既定政策落地見效，擴大服務消費、加快內外貿一體化改革等增量政策仍待明確細節。