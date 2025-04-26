　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共政治局會議提「經貿鬥爭」　官媒：對形勢嚴峻性判斷

▲▼中共總書記習近平。（圖／路透）

▲中共中央總書記習近平。（圖／路透）

文／中央社

中共中央政治局昨天召開會議，提到要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自身的事。央視新聞解讀會議，指和2018年的「經貿摩擦」相比，「經貿鬥爭」反映出北京對當前國際形勢的嚴峻性、長期性和艱巨性的最新判斷。

中共中央政治局25日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議指出，要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自身的事；要與國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。

央視新聞25日報導，根據中央政治局會議新聞通稿，有多處的表述之前都很少見。比如通稿提到「統籌國內經濟發展和國際經貿鬥爭」，和2018年的「經貿摩擦」相比，「經貿鬥爭」反映出北京對當前國際形勢的嚴峻性、長期性和艱巨性的最新判斷。基於這樣的判斷，會議提出要「強化底線思維，充分備足預案，紮實做好經濟工作」。

報導又指，會議提出「要著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，當中「穩就業」排首位，並指要「對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例」，表明在外部衝擊加大的情況下，對民眾就業的高度重視。

報導表示，此次中央政治局會議明確提出，將「根據形勢變化及時推出增量儲備政策，加強超常規逆週期調節」。在提及貨幣政策繼續使用了「適時降準降息」的表述，表明降準降息要「相機決策」，不會把貨幣政策的子彈一次打完。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官扔震撼彈「我國沒配偶權」
TPBL爆衝突「賞巴掌」　2人被趕出場
快訊／朱立倫急赴中正一分局！
藍白20萬人凱道戰獨裁　陳其邁指藍營「這行為」訴求不攻自破
快訊／畫面曝！川普和澤倫斯基在教宗葬禮「面對面會談」
鋒面橫掃「雷雨區擴大」時間曝
國民黨萬人上凱道「戰獨裁」　綠：違法在先還找支持者出來挺作弊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共政治局會議提「經貿鬥爭」　官媒：對形勢嚴峻性判斷

貿易戰「搶出口」效應　陸20省首季外貿正成長

四川連兩震！ 當地民房受損、群眾疏散當中

快訊／四川發生規模4.9「極淺層地震」　震源深度僅10公里

與川普會談後改變作法？　沃爾瑪已通知陸廠恢復發貨

應對中美AI競爭　習近平要求「自立自強」：集中力量攻克高端晶片

搶占自由貿易話語權　陸：中國是經濟全球化的倡導者

川習通話了？　陸大使館打臉：純屬混淆視聽

淡大畢業！「廈門林志玲」錄取復旦　考研少賺500萬

應對關稅底線！中共中央政治局開會　備足預案、統籌國際經貿鬥爭

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

曾經是短髮女神...　郭雪芙「長髮還沒膩」

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

中共政治局會議提「經貿鬥爭」　官媒：對形勢嚴峻性判斷

貿易戰「搶出口」效應　陸20省首季外貿正成長

四川連兩震！ 當地民房受損、群眾疏散當中

快訊／四川發生規模4.9「極淺層地震」　震源深度僅10公里

與川普會談後改變作法？　沃爾瑪已通知陸廠恢復發貨

應對中美AI競爭　習近平要求「自立自強」：集中力量攻克高端晶片

搶占自由貿易話語權　陸：中國是經濟全球化的倡導者

川習通話了？　陸大使館打臉：純屬混淆視聽

淡大畢業！「廈門林志玲」錄取復旦　考研少賺500萬

應對關稅底線！中共中央政治局開會　備足預案、統籌國際經貿鬥爭

王柏融清壘安打振臂大吼　台鋼6比2逆轉統一

娶到富家千金「岳母給車又給房」！他結婚1年崩潰：像被圈養的狗

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

邁向綠能未來　台東參與2025國際地熱論壇

茵芙演反派被罵「認心臟沒那麼強」　釣出男友4字護愛

金峰鄉衛生所結合紅藜季　推廣兒童事故預防與安全教育

不斷更新／方濟各靈柩被送往聖母大殿　數萬信眾沿路淚別教宗

黃妃為統一獅開球　背號挑25號偷爆料兒子小秘密

曹祐齊球速「單純催不出來」　葉總納悶：不會覺得很慢

G-SHOCK超夯大錶換不鏽鋼新裝　立體層次霸氣吸睛

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

大陸熱門新聞

「美國庫存2個月就消耗殆盡」　陸廠：堅持就是勝利

「廈門林志玲」錄取復旦　考研少賺500萬

四川連兩震！ 當地民房受損、群眾疏散當中

快訊／四川發生規模4.9「極淺層地震」　震源深度僅10公里

超市老闆投資賺千萬「霸氣分員工」

川習通話了？　陸大使館打臉：純屬混淆視聽

女腹痛半年　腸鏡抓出白色活蟲

與川普會談後改變作法？　沃爾瑪已通知陸廠恢復發貨

程式設計師「熬夜腦出血」昏迷15天　醫揭睡眠黃金時間

奧運6冠王「馬龍」為何不當教練？

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

陸千萬網紅「無預警宣布停播」　曾1天銷售額破10億！

美網友稱可網購陸低價名牌假貨　陸商務部回應

搶救受關稅影響企業　陸官方提高失業保險基金

更多熱門

相關新聞

貿易戰「搶出口」效應　陸20省首季外貿正成長

貿易戰「搶出口」效應　陸20省首季外貿正成長

大陸31省份的第一季經濟運行情況至昨（25）日已經全部發布，其中21個省份達到或超過GDP預期成長目標。值得注意的是，各省外貿表現普遍超出預期，有20個省份進出口都呈現正成長，可能是貿易戰升級之前「搶出口」效應。

關稅衝擊+股市震盪　企業員旅取消10多團

關稅衝擊+股市震盪　企業員旅取消10多團

協助非法移民逃跑！美女法官「開後門」遭逮

協助非法移民逃跑！美女法官「開後門」遭逮

廣達「總舖師」迎關稅戰！　林百里：全世界9座廠區提供解方

廣達「總舖師」迎關稅戰！　林百里：全世界9座廠區提供解方

美批評中國「誤用2758決議」　綠委認川普重要信號：挑戰一中原則

美批評中國「誤用2758決議」　綠委認川普重要信號：挑戰一中原則

關鍵字：

關稅戰貿易戰川普政治局會議經貿鬥爭中美關係中國經濟

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」

接體車違停「領大體」遭拖吊惹網怒　警出面回應了　

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」

快訊／凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

人氣實況主「偷吃AV女優」離婚

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕曝噩耗

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

快訊／藍白426動員上凱道　賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

住弟弟家失聯水塔泡屍3天　最後身影曝

即／日熊本縣規模4.2地震　最大震度3

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

更多

最夯影音

更多

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面