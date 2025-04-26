中共政治局會議提「經貿鬥爭」　官媒：對形勢嚴峻性判斷

▲中共中央總書記習近平。（圖／路透）

文／中央社

中共中央政治局昨天召開會議，提到要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自身的事。央視新聞解讀會議，指和2018年的「經貿摩擦」相比，「經貿鬥爭」反映出北京對當前國際形勢的嚴峻性、長期性和艱巨性的最新判斷。

中共中央政治局25日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議指出，要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自身的事；要與國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。

央視新聞25日報導，根據中央政治局會議新聞通稿，有多處的表述之前都很少見。比如通稿提到「統籌國內經濟發展和國際經貿鬥爭」，和2018年的「經貿摩擦」相比，「經貿鬥爭」反映出北京對當前國際形勢的嚴峻性、長期性和艱巨性的最新判斷。基於這樣的判斷，會議提出要「強化底線思維，充分備足預案，紮實做好經濟工作」。

報導又指，會議提出「要著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，當中「穩就業」排首位，並指要「對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例」，表明在外部衝擊加大的情況下，對民眾就業的高度重視。

報導表示，此次中央政治局會議明確提出，將「根據形勢變化及時推出增量儲備政策，加強超常規逆週期調節」。在提及貨幣政策繼續使用了「適時降準降息」的表述，表明降準降息要「相機決策」，不會把貨幣政策的子彈一次打完。