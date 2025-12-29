雙城論壇／歷經波折　北市市政顧問：「過五關」才舉行

▲國立政治大學外交系教授、北市市政顧問黃奎博。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／上海報導

2025雙城論壇歷經波折，昨（28）日於上海落幕。隨團的國立政治大學外交系教授、北市市政顧問黃奎博向《東森新媒體ETtoday》指出，這次論壇的舉行總共「過五關」才順利舉行，其中包括了人為與自然因素。

雙城論壇原訂於9月底舉辦，後因合作備忘錄（MOU）審查問題緊急喊卡，最後研議延期至12月底舉行。

黃奎博表示，今年雙城論壇的第一關，就是民進黨政府的酸葡萄心理，放行得不甘不脆。他直言，陸委會從九月慢審雙城合作備忘錄但說全力協助，又酸蔣萬安市長想待久一點也可學馬英九，然後還想把自己的主責甩鍋給蔣萬安，暗示他最好要反應共機艦擾台事宜。

黃奎博續指，第二關是市議會預算質詢期間，特別擠出空檔赴上海訪問。對於雙城論壇從3天2夜縮短為2天1夜，蔣萬安此前在市政總質詢上提到，今年在時間選擇上較為困難，原因是年底剛好在議會預算會期，各委員會都要審預算，加上要和上海方協調時間，最後就剩年底的日子。

第三關是12月19日的北市隨機攻擊事件。黃奎博指出，蔣萬安因此事件最後決定縮短行程，但兼顧雙城論壇的傳統與意義，改在28日進行半日訪問，參加主論壇和拜會上海市長龔正。

黃奎博表示，第四關是12月27日的全台有感地震，他直言，如果災情明顯，北市應變升級，蔣萬安有可能連半日訪滬的最終規劃都會取消。

第五關是上海市政府的體諒且配合，黃奎博提到，這次「變化球」極多，從9月的暫延，到前述的各項變數，但上海市政府保持與北市府的溝通協調，盡全力配合，所以林奕華副市長在歡迎晚宴時，特別感謝上海市龔正市長及市台辦團隊，並帶邀請全場向他們鼓掌表示肯定。

▼台北市長蔣萬安與上海市長龔正在主論壇上握手。（圖／記者陳冠宇攝）