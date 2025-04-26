貿易戰「搶出口」效應　陸20省首季外貿正成長

▲上海外灘。（圖／記者魏有德攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸31省份的第一季經濟運行情況至昨（25）日已經全部發布，其中21個省份達到或超過GDP預期成長目標。值得注意的是，各省外貿表現普遍超出預期，有20個省份進出口都呈現正成長，可能是貿易戰升級之前「搶出口」效應。

今年首季GDP總額排名前五的省份分別為廣東、江蘇、山東、浙江、四川，其中廣東與江蘇的GDP超過3兆元（人民幣，下同），山東與浙江超過2兆元。

若看GDP成長率，有7個省份達到6％或以上，分別是西藏（7.9％）、湖北（6.3％）、甘肅（6.2％）、安徽（6.2％）、寧夏（6％）、浙江（6％）、山東（6％）。

從GDP排名來看，第一季，上海、遼寧均連升2位，分別從第11、18位升至第9、16位；四川從第6位升至第5位。

《第一財經》報導，上海實現第一季GDP為1兆2735.06億元，按不變價計算，年增5.1％。上海的三大先導產業製造業總產值成長7.2％；固定資產投資成長6.5％，其中房地產開發投資成長5.1％，是大陸僅有6個保持成長的省份之一。

▲大陸各省份GDP成績單出爐。（圖／翻攝第一財經）

第一季，江蘇（3兆3088.6億元）與廣東（3兆3525.51億元）之間的GDP差距比去年同期減少53.35億元，至436.91億元，差額相當於廣東GDP的1.3％左右。僅從GDP總量層面，廣東的「經濟第一大省」地位的確面臨來自江蘇的挑戰。

外貿方面，據大陸海關統計，第一季，大陸貨物貿易進出口10.3兆元，成長1.3％。其中，出口6.13兆元，成長6.9％；進口4.17兆元，下降6％。進出口增速逐月回升，1月份進出口下降2.2％，2月份基本持平，3月份成長6％。

分省份看，20個省份進出口正成長。其中，廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東、福建7個外貿大省合計進出口7.78兆元，呈持續成長趨勢，佔大陸進出口總值的四分之三。

報導引述智庫專家指出，第一季外貿成長，不排除有貿易戰升級之前「搶出口」的部分原因，但長期布局的多元化市場戰略才是根本原因。