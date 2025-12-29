　
大陸 大陸焦點 特派現場

更抵近台灣！解放軍宣布「正義使命-2025」軍演　中英文海報劍指美

▲▼ 東部戰區軍演2025正義使命 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 東部戰區今天早上突然宣布軍演「2025正義使命」 。（圖／翻攝 東部戰區）

記者任以芳／綜合報導

解放軍「東部戰區」微信公眾號今(29)日早上發布快訊，12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區在台海周邊軍演範圍更近、更廣！包括組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，針對台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，並且發布中英文海報主題「正義之盾、破限忘除」。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今早上表示，解放軍東部戰區今天起29日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊。

施毅強調，軍演旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

「東部戰區」同步發佈軍演範圍，更加貼近台灣本島，並且發布這次軍演主題海報，「「正義之盾、破限忘除」，內容有中英文對照。

▲▼ 東部戰區軍演2025正義使命 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 東部戰區軍演釋出「2025正義使命」主題  。（圖／翻攝東部戰區）

該內容指出，「快速機動立體布勢，體系封控，一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！東部戰區發佈軍事演習主題海報《正義之盾 破限除妄》。」Theme Poster on Military Drills “Shield of Justice, Smashing Illusion” Released by PLA Eastern Theater Command。」

這是解放軍在 2025 年內，繼上半年無預警演練及 4 月「海峽雷霆-2025A」後，再度針對台海形勢發動的大規模實戰化演習。此次演習重點聚焦「海空戰備警巡」、「奪取綜合制權」、「要港要域封控」以及「外線立體懾阻」等核心科目。演習期間，多型艦機將採取多向抵近台島的態勢，由各軍兵種實施聯合突擊，旨在深度檢驗戰區部隊在複雜環境下的聯合作戰實戰能力。

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

