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自掘墳墓！男沙灘挖出2.5公尺深洞　「瞬間被吞」活埋畫面曝

自掘墳墓！男沙灘挖出2.5公尺深洞　「瞬間被滅頂」救援畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲男子慘遭活埋。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子到巴西海灘遊玩時，在沙灘上挖了一個約8英尺（約2.5公尺）深的大洞，然而挖到一半時卻被崩塌的沙坑吞噬，被活埋長達3個小時，差點死亡。

22歲男子斯特金(Jensen Sturgeon)巴西里約熱內盧著名海灘科帕卡瓦納(Copacabana beach)遊玩時，慘遭活埋3個多小時。從網路流傳影片中可看到，斯特金開心在沙灘上挖出一個坑洞，深度已經到達他的腰部。

雖然畫面看起來十分危險，斯特金卻不停手、繼續挖掘，當他試圖站起來時，沙坑突然崩塌、瞬間把他整個人活埋，危急的狀況嚇壞圍觀群眾，許多附近攤商與救生員立即上前救人。

目擊者表示，整個救援過程長達3個多小時，許多人帶來木頭與繩子，希望能把斯特金拉出來，但是都不太順利，其中一名救援人員還把一瓶啤酒送到坑洞下，希望能幫助斯特金補充水分，當他好不容易獲救時，周圍響起了掌聲。

斯特金表示，當他受困在約8英尺深的沙坑中時，腦中只想著自己有可能會死，「幸運的是，有好心人救了我，感謝所有幫助我的當地人」。

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