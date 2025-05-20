自掘墳墓！男沙灘挖出2.5公尺深洞　「瞬間被吞」活埋畫面曝

▲男子慘遭活埋。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子到巴西海灘遊玩時，在沙灘上挖了一個約8英尺（約2.5公尺）深的大洞，然而挖到一半時卻被崩塌的沙坑吞噬，被活埋長達3個小時，差點死亡。

22歲男子斯特金(Jensen Sturgeon)巴西里約熱內盧著名海灘科帕卡瓦納(Copacabana beach)遊玩時，慘遭活埋3個多小時。從網路流傳影片中可看到，斯特金開心在沙灘上挖出一個坑洞，深度已經到達他的腰部。

No contaba con este pequeño problema: un turista tuvo que ser rescatado de un hoyo en la arena



Un turista vivió una experiencia al borde del desastre en la famosa playa de Copacabana, en Río de Janeiro ????????. El joven, identificado como Jensen Sturgeon, quedó atrapado durante tres… pic.twitter.com/2ZMUHT7XyL — abcdiarioar (@abcdiarioar) May 19, 2025

雖然畫面看起來十分危險，斯特金卻不停手、繼續挖掘，當他試圖站起來時，沙坑突然崩塌、瞬間把他整個人活埋，危急的狀況嚇壞圍觀群眾，許多附近攤商與救生員立即上前救人。

目擊者表示，整個救援過程長達3個多小時，許多人帶來木頭與繩子，希望能把斯特金拉出來，但是都不太順利，其中一名救援人員還把一瓶啤酒送到坑洞下，希望能幫助斯特金補充水分，當他好不容易獲救時，周圍響起了掌聲。

斯特金表示，當他受困在約8英尺深的沙坑中時，腦中只想著自己有可能會死，「幸運的是，有好心人救了我，感謝所有幫助我的當地人」。