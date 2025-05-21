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男押房換620萬投資「還簽保密協定」　東港警苦勸2小時終阻詐

▲東港警方阻詐黃男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方阻詐黃男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

45歲黃姓男子誤信不明LINE投資群組，為補交620萬元交割款，打算拿房地貸款籌資。東港警方到場耐心勸說兩小時，揭露假冒投資名人詐騙手法，他終於醒悟，警方並進行165反詐騙宣導，家屬感謝警方即時阻詐。

東港警分局東港派出所所長黃奕鳴、警員賴柏亦日前接獲報案稱家人疑似遇到假投資真詐騙，要去辦理相關貸款手續，警方獲報趕往了解。

原來黃男有投資股票習慣，在網路上加入不明金融投資群組，因尚需補足新台幣620萬元交割款項，因此想以自家房地貸款現金，警方花費兩個多小時阻勸，表示該投資極可能為詐騙手法，他一開始不願意告知警方投資內容，並稱與投資公司簽訂保密協定，經警方鍥而不捨下，黃男才說出是加入不明LINE由投資圈名人集資代客操盤，並有簽訂保密協定，經警方搜尋多筆網路金融詐騙案例，向他說明此為假冒金融界投資名人來集資炒股詐騙，他才恍然大悟，現場並向黃男進行165反詐騙宣導；最後由黃男家屬將其帶回，相當感激警方即時阻詐。

東港警分局呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜保證獲利、穩賺不賠、獲利率顯然不合理之情形即為假投資真詐財之警訊，更勿輕信來路不明網友介紹之投資管道，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問可打165反詐騙諮詢專線、110報案或是當地派出所諮詢。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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