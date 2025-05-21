「只想生兒子」33歲爸揮刀刺殺懷胎5個月孕妻　還想砍死2女兒

▲男為了兒子，竟然殺死孕妻。（合成圖／翻攝自Facebook與Delaware County District Attorney's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一名男子和妻子已經生下2名女兒，當他發現妻子懷的第三胎又是女兒時，因為太想要兒子，竟然持刀刺死懷孕5個月的妻子，並試圖殺死家中2名年幼女兒。

33歲男子加尼爾(Drew Garnier)被控2024年9月4日，殺死當時已經懷胎5個月的29歲妻子薩曼莎(Samantha Garnier)，還持刀攻擊2名年幼女兒，分別是只有9歲的阿德琳娜(Adelina)、6歲的伊茲(Izzie)。

岳父在法庭上表示，加尼爾之所以行凶犯案，是因為想要兒子，這起恐怖案件為2名女童帶來了嚴重的精神創傷，如今他已經收養了2名孫女，「現在我是他們的父親，我會保護他們」。

加尼爾在犯罪現場被捕後，面臨一級過失殺人與2項一級攻擊罪，他於今年3月認罪，如今被判處30年監禁，出獄後還要繼續接受15年監管，他希望能夠與孩子聯繫的要求被地方法院法官反對，並要求發布長期限制令直到2056年。

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