俄軍持續加大「邊境集結」　芬蘭：為最壞情況做準備

▲芬蘭計畫在與俄接壤邊境，建立200公里圍欄，並於21日宣布，已經完成35公里。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯持續在邊境擴大軍事存在，芬蘭國防軍戰略負責人、少將諾爾米（Sami Nurmi）表示，軍方正在非常密切監測莫斯科的行動，作為北約成員之一，也正在「為最壞情況做準備」。

《紐約時報》刊出的衛星圖像顯示，俄羅斯正在強化與擴大與芬蘭接壤邊境的軍事存在，可以看見一排排的帳篷、軍用車輛，戰機機棚被翻新，先前未使用的直升機基地也在建設中。

對此，諾爾米表示，「他們正在調整結構。在邊境基礎建設方面，我們看到了適度的準備工作，意味著一旦烏克蘭戰爭結束，他們就會開始把一直在烏克蘭作戰的部隊、尤其是地面部隊調回來。」

▲▼距離芬蘭邊境約161公里的俄羅斯彼得羅扎沃茨克，2025年5月與2023年6月的前後對比。（圖／VCG）

諾爾米表示，芬蘭軍方正在非常密切關注俄軍，「他們正在分階段進行」，雖在特定地點引入新設備、建設基礎建設，但仍在適當範圍內，而非大規模建設，「你還必須評估，他們究竟是準備往烏克蘭派遣更多軍隊，還是準備在我們邊境附近增兵。但我猜，他們兩者都在做。」

回應俄羅斯最新活動時，美國總統川普20日表示，他「一點也不擔心」，並稱芬蘭與挪威「將會非常安全」。諾爾米也說，目前「對於芬蘭或北約沒有立即的軍事威脅」，但在烏克蘭被入侵後，芬蘭申請加入北約，並且被迅速接受，「俄羅斯宣布，他們會開始改變在邊境的軍事態勢。」

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