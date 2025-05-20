王毅通話波蘭外長：台灣回歸中國也是二戰成果之一

▲中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨（19）日與波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）通話。雙方就中波關係、中歐合作、台灣問題及烏克蘭危機等議題交換看法。

《新華社》報導，王毅稱，「台灣回歸中國也是二戰勝利成果之一，構成戰後國際秩序的組成部分。」他強調，波蘭是中國在歐洲的重要戰略夥伴，中方願與波方保持高層交往、拓展務實合作，並共同維護二戰後的國際秩序、聯合國的核心地位與國際法基本準則。

通話中，王毅也期待波蘭作為歐盟輪值主席國，發揮更大建設性作用，促進中歐關係發展。他表示，今（2025）年是世界反法西斯戰爭勝利80週年與聯合國成立80週年，中方願同波方一道捍衛戰後秩序，「希望波方堅持國際共識，繼續奉行一個中國政策，反對任何形式的台獨圖謀。」

西科爾斯基則表示，波蘭高度重視對中關係，將持續堅持「一個中國政策」，願與中方加強各層級交往、深化互利合作，共同維護戰後秩序，推動波中及歐中關係穩步發展。

雙方還就烏克蘭危機進行討論。王毅指出，形勢發展證明，中方推動的「四個應該」兼顧各方關切，是促成政治解決的重要指導原則。他強調，中方始終未放棄和平努力，包括聯合「全球南方」國家成立「和平之友」小組，致力於勸和促談。

王毅強調，俄烏近期已重啟直接談判，儘管立場仍有歧見，但此舉代表朝和平方向邁出第一步，「中方期待各方進一步展現政治解決危機的意願，通過持續對話，最終達成一個公平、持久、有約束力的和平協議。」