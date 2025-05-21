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收復庫斯克後首次　普丁「視察核電廠」畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自sputnik）

▲這是俄羅斯政府宣稱奪回庫斯克州之後，普丁首度到訪當地視察。（圖／翻攝自sputnik）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁20日視察庫斯克州，參觀庫斯克2號（Kursk-II）核電廠、會見當地志工組織。這是俄羅斯政府宣稱收復庫斯克州之後，普丁首度到訪當地視察。

路透、CNN等報導，克林姆林宮稱普丁此行在庫爾恰托夫（Kurchatov）會見地方官員，參觀目前正在興建中的庫斯克核電廠。依據俄羅斯國家媒體發布的影片，普丁會見庫斯克州當地的志工與當地官員，包括代理州長金希提恩（Alexander Khinshtein）。

俄羅斯衛星通訊社指出，普丁會見的是志工者是烏軍占領庫斯克後，前來協助當地居民的人員。這些志工在排雷過程之中緊隨軍人進入城鎮，為居民提供協助，並稱烏軍鎖定二戰紀念碑發動攻擊。

針對庫斯克州排雷作業，普丁也做出相應指示，以便居民能盡快返回家園，但也說「知道我們在和誰戰鬥吧。如果直接摧毀第二次世界大戰時代紀念碑，這讓我們有理由說他們是具有新納粹主義意識形態的人」。

俄羅斯4月下旬宣布把烏軍趕出庫斯克州，結束二戰以來對俄羅斯領土最大規模的入侵。烏克蘭2024年8月對俄羅斯庫斯克地區發動突襲，一度占領庫斯克近1400平方公里的土地，自那時起，俄羅斯在北韓士兵的支援之下持續作戰，試圖把烏軍趕出俄羅斯，烏軍則是投入資源保住陣地，希望將其作為和平談判的關鍵籌碼。

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