收復庫斯克後首次　普丁「視察核電廠」畫面曝光

▲這是俄羅斯政府宣稱奪回庫斯克州之後,普丁首度到訪當地視察。(圖/翻攝自sputnik)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯總統普丁20日視察庫斯克州,參觀庫斯克2號(Kursk-II)核電廠、會見當地志工組織。這是俄羅斯政府宣稱收復庫斯克州之後,普丁首度到訪當地視察。

路透、CNN等報導,克林姆林宮稱普丁此行在庫爾恰托夫(Kurchatov)會見地方官員,參觀目前正在興建中的庫斯克核電廠。依據俄羅斯國家媒體發布的影片,普丁會見庫斯克州當地的志工與當地官員,包括代理州長金希提恩(Alexander Khinshtein)。

Putin Visits Kursk Region



During the visit, Putin toured a nuclear power plant under construction and held a meeting with local officials in Kurchatov.



Putin also stated that Ukraine is still attempting to advance toward the Russian border. pic.twitter.com/XMqPuJXauR