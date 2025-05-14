俄軍「芬蘭邊境集結」衛星影像曝光　部署直升機、建軍用帳篷

▲瑞典廣播公司SVT取得的衛星影像顯示，俄羅斯在邊境地區部署直升機、建造大型倉庫，軍事活動有所增加。（圖／翻攝自SVT）

記者詹雅婷／綜合報導

最新衛星影像顯示，俄羅斯正強化與芬蘭接壤地區的軍事存在，建造部隊住所、飛機部署基礎設施，翻新主要軍事基地的舊設施，包括距離芬蘭邊境只有35英里（約56公里）的卡緬卡。但這些畫面似曾相似，早在2021年11月就有美國官員對於俄軍在烏克蘭邊境集結表示擔憂，儘管克里姆林宮駁斥這是毫無根據的指控，但隨後對烏克蘭發動全面戰爭。

每日郵報報導，這些衛星影像是美國衛星公司星球實驗室（Planet Labs）所拍攝，並由瑞典廣播公司SVT取得。依據這些影像，俄羅斯境內有4處地點出現強化軍事存在的活動，分別是卡緬卡（Kamenka）、彼得羅扎沃茨克（Petrozavodsk）、北莫爾斯克二號基地（Severomorsk-2）與奧列尼亞（Olenya）。

卡緬卡距離芬蘭邊境只有35英里（約56公里），此處先前並未被開發，但自從今年2月以來已經搭建130多個軍用帳篷，可容納約2000名士兵。彼得羅扎沃茨克已經建造3個大型倉庫，此處距離芬蘭邊境約100英里（約161公里），專家認為，這些倉庫很有可能拿來停放裝甲車。

▲▼ 俄羅斯彼得羅扎沃茨克2023年6月（上圖）與2025年5月（下圖）的對比。（圖／VCG）

北莫爾斯克二號基地則是恢復運作，翻新工程似乎已完工，停放數架直升機，這裡距離芬蘭110英里（約177公里）、距離挪威不到70英里（約113公里）。奧列尼亞空軍基地距離芬蘭約90英里（約145公里），據信目前已全面投入使用，駐紮在此的俄軍轟炸機展開空襲烏克蘭目標的行動。

就在上個月，芬蘭副參謀總長維爾塔寧（Vesa Virtanen）曾對俄羅斯在邊境的行動表達關切，稱克宮正刻意測試北約的團結，觀察是否觸發北大西洋公約第5條，也就是集體防衛條款。

▼俄羅斯入侵烏克蘭之前，在邊境集結超過13萬兵力。（圖／路透）