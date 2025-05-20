澤倫斯基向川普提3大訴求　「美若棄烏和平，普丁是唯一受益者」





▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁19日針對俄烏戰爭通話2小時，但未能取得突破，川普稱若再無進展將退出談判。烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭拒絕俄羅斯提議的撤出頓內茨克、盧甘斯克等地的要求，「這是我們的土地，我們不會從我國領土上撤軍」，並敦促川普不要放棄對烏克蘭和平的努力，若美國撒手不管，普丁將會是唯一受益者。

法新社、基輔獨立報等報導，川普19日與普丁通話後強調俄烏應該要直接進行協商，稱「（俄烏）雙方知道其他人不曉得的談判細節」，並提及俄烏將立即開始談判來達成停火，最重要的是終結戰爭。普丁則稱已準備與烏克蘭就一份備忘錄展開合作，以勾勒出未來可能達成和平協議的立場，並為停火建立基礎。

澤倫斯基19日與川普兩度通話，一次在美俄領導人談話之前、一次是在美俄通話之後。澤倫斯基向川普提出3大訴求，分別是立即停火、有機會針對備忘錄發表意見、若烏克蘭沒有參與就不要做出關於烏克蘭的決定。

澤倫斯基對川普準備退一步要俄烏直接協商的做法表示擔憂，認為談判必須由美國與歐洲適當級別的代表參與其中，「對我們所有人來說，美國不應該遠離談判與追求和平的努力，因為唯一從中受益的人就是普丁」。