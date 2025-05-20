川普表態「信任普丁」不祭制裁　警告和平無進展將退出談判

▲美國總統川普強調自己不會對俄羅斯追加制裁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）5月19日進行通話，雖然雙方未達成停火協議，但川普在事後多次表示，他相信普丁「想結束這場血腥的戰爭」，並強調自己不會對俄羅斯追加制裁，但若和平進程遲遲沒有進展，他將選擇退出談判。

根據《基輔獨立報》報導，川普（Donald Trump）在白宮外接受媒體訪問時指出，俄烏戰事已造成慘烈傷亡，「那邊的情況真的很糟糕，每個星期大約有5000名年輕人喪命。」

川普透露，他在通話中直接詢問普丁，「我們什麼時候能結束這場流血、這場血腥屠殺？這真的是一場血腥屠殺。我確實相信他想結束戰爭。」

當被記者問到是否相信普丁想要烏克蘭和平時，川普簡短回應，「我相信（I do）。」隨後被問及是否信任普丁本人，他再次回答，「我相信（I do）。」

▲普丁重申，必須「解決這場戰爭的根本原因」才能談真正的和平。（圖／路透）



儘管普丁並未在通話中承諾全面停火，但川普認為，現階段對俄羅斯加碼制裁並非最佳選擇。川普指出，美方仍持續與歐洲各國保持聯繫，協助推進和平進程，「我們也與大多數歐洲國家的領袖談過，希望能儘快解決這整件事。」

川普在白宮橢圓辦公室（Oval Office）向記者表示，他不願對俄羅斯加碼制裁，主因是認為還有達成協議的可能性，「我覺得我們還有機會達成什麼協議，但一旦動用制裁，也可能讓情勢變得更糟，但未來某個時刻也可能不得不這麼做。。」

川普再次重申，若和平談判卡關，他會選擇退出，「我跟你說，這裡面涉及很多人的自尊，但我覺得還是會有進展。如果沒有，我就抽身不管了，他們就得自己打下去。」

然而，根據俄羅斯方面說法，普丁目前的立場仍無太大改變。他主張，雙方將針對「未來可能簽署的和平條約備忘錄」展開談判，並重申必須「解決這場戰爭的根本原因」才能談真正的和平。