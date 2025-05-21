三峽翁繞路原因曝！違停公園旁買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

▲警方在余翁駕駛座後，發現粉圓冰空碗。（圖／民眾提供）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區前天（19日）下午正值放學時間，78歲余姓老翁開車衝撞女騎士及學童，造成現場3死12傷，有目擊者發現，駕駛座底下有殘留的粉圓，據悉，余翁返回三峽未直接返家，疑似先到公園附近冰品店購買粉圓冰，準備帶回家與妻子共享，卻不料在途中意外發生事故。

據了解，余姓老翁前天返回苗栗老家，下午1時許開車北返回三峽，但下交流道後卻未直接返家，疑似因天氣候炎熱，余翁便先開車前往國際一街上某間冰品店，將車違停公園在旁10多分鐘，下車購買2碗粉圓冰後，準備回家與妻子共享，因此未依照最近路線行駛返家。

▲目擊者曝三峽78歲翁駕駛座上有兩碗打翻的粉圓，箭頭處是外帶粉圓碗的蓋子。（圖／民眾提供）

余翁上車後，將2碗粉圓冰掛在駕駛座後方，隨後沿著國際一街接國際二街，再右轉大學路接學成路，準備返回國慶路住處；但余翁卻在學成路轉國慶路口，轉彎時左側擦撞分隔島，倒車時又撞上後方休旅車，但余翁卻未下車察看，肇逃直接往國成街沿途猛衝，途中擦撞機車及腳踏車，並撞上女騎士及學童，最後撞上分隔島停下。

警消獲報抵達，將受傷的民眾陸續送醫，余翁也因遭撞擊到腹部，由救護人員送往亞東醫院急救。警方鑑識人員到場，將現場拍照採證，發現余翁所買的粉圓冰因撞擊而傾倒，冰品也全部溢出，僅留下2個空碗，但余翁有無邊駕車邊吃冰釀禍，警方不排除任何可能，但仍待余翁清醒後，製作筆錄後才能進一步釐清。