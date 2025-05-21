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癲癇發作2度撞死人！慈父枉死留下身障兒　姊淚控：有病為何不吃藥

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市玉井區中華路20日下午發生一起死亡車禍！一對夫妻外出散步，不料，卻遭一輛暴衝的廂型車撞上，造成1死1重傷的慘案。肇事的嚴姓姓駕駛自稱罹患癲癇，是因病釀禍，而他15年前也曾因癲癇發作撞死人，讓死者胞姊悲憤不已，直言「有病為何不吃藥？」

▲▼台南玉井老街車禍。（圖／網友cxy.1授權使用）

▲台南玉井老街車禍，散步夫妻1死1重傷。（圖／網友cxy.1授權使用）

回顧整起事發經過，61歲張姓男子20日傍晚5時26分與60歲吳姓妻子外出散步，孰料，行經中華路時，遭38歲嚴姓水泥工駕駛廂型車從後方猛力撞上，由於撞擊力道猛烈，張男當場失去生命跡象，經送醫搶救後，不幸宣告不治，而吳女則是顱內出血被送醫，目前意識清楚、住院觀察。

▲台南市玉井區死亡車禍，檢察官21日下午3時在新營福園殯葬所會同法醫相驗，相驗結果係死者因車禍造成頭部外傷死亡，死者胞姐南下協助相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲死者胞姐21日南下協助相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嚴男自稱有癲癇病史，案發時疑似癲癇發作，他什麼都不知道，警方對其進行酒測，酒精濃度為0，也無毒品反應，目前有適格駕照。案發後嚴男被挖出，他曾在15年前因癲癇發作撞死人，不料，如今又發生憾事，掀起外界討論。

檢方21日下午3時許會同法醫針對張男遺體進行相驗，初步判斷張男死因為車禍造成頭部外傷死亡。張男胞姊心痛哭泣，表示一個好好的人就這樣被撞死了，質疑嚴男「有病為什麼不去看醫生呢？為什麼不吃藥？」，一次毀了弟弟和嚴男自己的家庭。

張男胞姊表示，自己的先生23日要出殯，弟弟如今又遭遇死劫，且侄子目前還不知道弟弟的死訊，哀痛透露，弟弟是家庭的生活支柱，家中還有一個身心障礙的孩子，「孩子怎麼辦？」

▲台南市玉井區死亡車禍，檢察官21日下午3時在新營福園殯葬所會同法醫相驗，相驗結果係死者因車禍造成頭部外傷死亡，死者胞姐南下協助相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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