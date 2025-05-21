三峽慘劇還是謎！駕駛市區詭異繞20分鐘　這路口沒左轉卻直衝

▲綠線是余男原本正常返家路線，紅線是直衝北大國小衝撞路線 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區19日下午4時許，78歲余姓老翁駕駛小客車停等紅燈，原本只要左轉2分鐘車程就可返家，沒想到綠燈亮時，先擦撞分隔島後再倒車撞後方車輛，竟直直往前衝，在無剎車下高速撞擊國成街與國光街口15位家長及學生，釀成3死12傷慘劇。經調閱監視器顯示，老翁肇事前曾在三峽市區詭異繞行20分鐘，也沒證據顯示要到他擔任志工維護的三角公園，目前他仍在亞東醫院加護病房觀察，尚待清醒才能釐清詳細事發經過。

據悉，余姓老翁在事發前曾向妻子表示要從苗栗老家返回三峽住家。然而，他下交流道後並沒有立即回家，反而是在三峽地區繞行了約20分鐘，甚至還到一處公園休息，行徑相當詭異。

▼監視器拍下余男在左轉車道轉彎擦撞分隔島 。（圖／記者陳以昇攝）

倘若按照余姓老翁原本的返家路線，他應該是在學成路左轉國慶路，約2分鐘即可抵達住家。此外，他擔任環保志工所維護的三角公園，就在他停等紅綠燈的左手邊，且旁邊根本沒有停車空間，從住家步行也僅需4分鐘即可到達。因此，事發當天他特地前往三角公園的機率相當低，警方研判他當時應是準備左轉國慶路返家。

根據路口監視器畫面顯示，余姓老翁原本在學成路左轉車道停等紅燈，綠燈後卻先擦撞中央分隔島，隨即倒車撞到後方車輛。詭異的是，原本應是要左轉，竟突然筆直地朝國成街猛衝，且全程未見任何刹車反應。高速地直接衝撞上正在路口過馬路的15名家長及學生，瞬間造成這起3人死亡、12人受傷的重大悲劇。

目前，肇事的余姓老翁仍在亞東醫院加護病房觀察，尚未脫離險境。警方表示，由於老翁仍未清醒，詳細的事發經過與確切的肇事原因，尚待他狀況穩定後才能進行筆錄釐清。

▼第一事故現場旁邊是他擔任環保志工維護的三角公園 。（圖／記者陳以昇攝）

▼北大國小國成街、國光街第二事故現場 。（圖／記者陳以昇攝）