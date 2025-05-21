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大陸 大陸焦點 特派現場

歷時近2年　中國—東協自貿區3.0版談判完成

▲東盟,東協,大陸,中國,ASEAN。（圖／CFP）

▲大陸與東協。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中國—東協經貿部長特別會議昨（20）日以線上方式舉行，雙方經貿部長共同宣布全面完成中國—東協自貿區3.0版談判。

據大陸商務部網站，3.0版談判於2022年11月啟動，歷經近兩年時間、9輪正式談判，於2024年10月實質性結束。在各國經貿部長協調和共同推動下，雙方全面完成談判。

大陸商務部說，中國與東協互為最大貿易夥伴和重要投資夥伴，均是經濟全球化和多邊主義的堅定支持者。3.0版建設作為雙方經貿合作的優先事項，是雙方共同維護和深化自由貿易的標誌性成果。

大陸商務部稱，在全球經貿面臨重大挑戰的形勢下，雙方全面完成談判，順應了世界發展大勢，彰顯了自由貿易與開放合作的強大生命力，將為區域和全球貿易注入更大確定性，為各國堅持開放包容、合作共贏發揮引領示範作用。

▼大陸商務部。（圖／CFP）

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

據指出，3.0版包含數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、標準技術法規與合格評定程序、海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施、競爭和消費者保護、中小微企業、經濟技術合作等9個新增章節，有利於雙方在新形勢下推進更寬領域、更深層次的區域經濟一體化，將有力促進雙方產供鏈深度融合。

大陸商務部指出，3.0版將有力促進中國—東協命運共同體建設。中國與東協作為兩大發展中經濟體，通過自貿區3.0版建設共同擴大相互開放，全面擴展新興領域和新質生產力合作，將為推動構建中國—東協超大市場提供重要制度性保障，為推動中國—東協命運共同體建設，促進雙方共同繁榮與發展提供持久動力。

下一步，雙方將積極推進各自國內簽署批准程序，推動年底前正式簽署中國—東協自貿區3.0版升級議定書。

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