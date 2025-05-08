陸商務部強硬表態：不會犧牲原則立場去尋求達成任何協議

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國務院副總理何立峰將於明（9）日至12日訪問瑞士，期間，他將與美國財政部長貝森特舉行會談。大陸商務部在回應中美經貿高層會談相關問題時強調，中方不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。

大陸商務部發言人何亞東在今日的記者會上表示，中方堅決反對美國濫施關稅的立場是一貫的，美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意。

何亞東還喊話稱，美國要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動，與中方相向而行，通過平等協商解決雙方關切。

何亞東強調，如果美國說一套做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫、訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。

▲大陸商務部發言人何亞東。（圖／翻攝大陸商務部官網）

另就美國日前正式取消對大陸的小額包裹免稅政策，何亞東說，跨境電商直接滿足了各國消費者個性化的需求，具有效率高、到貨快、費用省等獨特的優勢，近期美方取消對中的小額免稅政策，這將損害兩國企業和消費者的利益，「對此我們堅決反對」。

何亞東強調，美方取消對中的小額免稅政策，改變不了跨境電商快速發展的勢頭，「我們願意同各國一道加強合作，共同營造公平可預期的政策環境，促進跨境電商健康可持續發展」。