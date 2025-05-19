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美調整AI晶片出口管制指南表述　陸商務部：本質沒變！別搬石砸腳

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲美國調整AI晶片出口管制指南新聞稿相關表述，大陸商務部回應：本質沒有改變。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

美國商務部網站調整5月12日發佈的AI晶片出口管制指南新聞稿相關表述，將「在世界任何地方使用華為昇騰芯片均違反美國出口管制法規」調整為「警告業界使用中國先進計算機芯片，包括特定華為昇騰芯片的風險」。對此，大陸商務部發言人今晚（19）日回應，儘管美方調整表述，指南本身的歧視性措施和扭曲市場本質「沒有改變」，同時也奉勸美國給「別人『下絆子』，不會讓自己跑的更快」，最終損害美自身產業競爭力，結果是「搬石頭砸自己的腳。」

發言人指出，5月15日商務部例行新聞發佈會上，中方已就相關問題闡明嚴正立場。美方發佈有關指南後，中方通過中美經貿磋商機制，在各層級與美方進行交涉溝通，指出美方行為嚴重破壞中美日內瓦高層會談共識，要求美方糾偏糾錯。中方注意到，近日美方對指南新聞稿相關表述進行了調整，但指南本身的歧視性措施和扭曲市場本質並沒有改變。

發言人表示，美方濫用出口管制措施，以莫須有的罪名對中國芯片產品加嚴管制，甚至干涉中國公司在中國境內使用中國自己生產的芯片，美方的手伸得太長，是典型的單邊霸凌行徑，中方堅決反對。

發言人進一步指出，美方行為嚴重損害中國企業正當權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈安全穩定，嚴重衝擊全球科技創新。「給別人『下絆子』，不會讓自己跑的更快。這種以單邊保護主義手段，妄圖圍堵、孤立其他國家的做法，終將損害美自身產業競爭力，其結果只能是搬起石頭砸自己的腳。」

發言人強調，「中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對華歧視性措施。」雙方應共同維護日內瓦高層會談共識，通過中美經貿磋商等機制，加強立場溝通，有效管控分歧，協商解決各自關切，推動構建可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係。倘若美方一意孤行，繼續實質性損害中方利益，中方必將採取堅決措施，維護自身正當權益。

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