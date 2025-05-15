中美休戰！　陸暫停對美28家出口管制名單、17家不可靠實體清單措施

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中美日內瓦經貿會談聯合聲明中提到，大陸將暫停或取消自4月2日起針對美國的非關稅反制措施。大陸商務部具體宣布，自昨（14）日起，暫停17家美國實體不可靠實體清單措施，同時暫停將28家美國實體列入出口管制管控名單。

大陸商務部發言人14日晚間表示，不可靠實體清單工作機制於4月4日和9日，將17家美國實體列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，以及在中國境內新增投資。

為落實中美經貿高層會談共識，商務部發言人說，自5月14日起，暫停4月4日公告相關措施90天，暫停4月9日公告相關措施。根據《不可靠實體清單規定》相關規定，大陸企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。

另在出口管制管控名單方面，商務部發言人指出，4月4日和9日分別發布了第21號和22號公告，共將28家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。

為落實中美經貿高層會談的共識，商務部發言人說，決定自5月14日起，在90天內暫停上述相關措施。出口經營者如需向上述28家實體出口兩用物項，應當根據大陸的《兩用物項出口管制條例》相關規定向商務部提出申請；商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。