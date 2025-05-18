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快訊／520前夕　陸宣布對台灣共聚聚甲醛徵「反傾銷稅」

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

在賴清德總統上任將滿一周年之際，大陸商務部今（18）日公布對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛（POM）反傾銷調查的最終裁定。裁定認為，這些地方的共聚聚甲醛存在傾銷，將自明日起徵收反傾銷稅。

去年520前夕（5月19日），大陸商務部宣布，對原產於台灣和美日歐的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。今年1月16日，商務部對這些地方的進口共聚聚甲醛，採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。

在發起調查的一年後、賴清德就職將滿周年之時，大陸商務部今日表示，1月16日，調查機關發布初裁公告，初步認定原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛存在傾銷，中國大陸共聚聚甲醛產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

初步裁定後，調查機關對傾銷和傾銷幅度、損害和損害程度以及傾銷與損害之間的因果關係進行了繼續調查。現本案調查結束，根據大陸《反傾銷條例》第二十五條規定，調查機關作出最終裁定。

調查機關最終認定，原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛存在傾銷，中國大陸共聚聚甲醛產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

根據《反傾銷條例》第三十八條規定，大陸商務部向國務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議，大陸國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2025年5月19日起，對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛徵收反傾銷稅。

據公開資料顯示，共聚聚甲醛可用於製造汽車零部件、機械機具如齒輪等、服飾及配件的扣具、戶外登山用品、露營用品、文具、嬰兒椅、嬰兒車扣具等。

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