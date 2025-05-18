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大陸 大陸焦點 特派現場

台塑、寶理被點名傾銷！　陸對台公司POM最高課32％稅率

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台塑。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳冠宇／綜合報導

在賴清德總統上任將滿一周年之際，大陸商務部今（18）日表示，原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛（POM）存在傾銷，將自明日起徵收反傾銷稅。據公告，被點名傾銷的台灣公司包括台塑與寶理，其他台灣公司最高被課32％的反傾銷稅。

共聚聚甲醛具有機械強度高、高耐疲勞性、高耐蠕變性等性能，可以部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，可直接用於或經改性後用於汽車配件、電子電器、工業機械、運動器械、醫療器具、管道管件、建築建材等領域。

大陸商務部公告各公司徵收的反傾銷稅稅率。台灣方面，台灣寶理塑膠股份有限公司3.8％、台灣塑膠工業股份有限公司（台塑）4％，其他台灣公司32.6％。

美國公司被課徵的反傾銷稅稅率最高，泰科納聚合物公司（Ticona Polymers, Inc.）74.9％，其他美國公司74.9％。

歐盟方面，塞拉尼斯生產德國有限及兩合公司（Celanese Production Germany GmbH & Co. KG）34.5％，其他歐盟公司34.5％。至於日本公司，寶理塑料株式會社35.5％、旭化成株式會社24.5％、其他日本公司35.5％。

這次徵收反傾銷稅設有期限，對原產於美國、歐盟、台灣和日本的共聚聚甲醛徵收反傾銷稅的實施期限自2025年5月19日起5年。

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