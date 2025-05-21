辦公室主任稱「三峽翁只是心臟有問題」挨轟　吳琪銘回應了

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供）

記者郭運興／台北報導

新北市三峽19日發生重大車禍，78歲余姓老翁駕車暴衝，導致3死12傷慘劇，而民進黨立委吳琪銘辦公室主任林姿佑受訪提到「余翁有心臟病史、平常少開車、不喝酒」，此說法引起網友不滿。對此，吳琪銘今（21日）回應，他與服務團隊第一時間趕赴現場，協助救援、允與家屬共同面對，給傷者最妥適醫療支援。他強調，該名助理已公開說明並向社會大眾致歉，余姓肇事者，相關違法情節，必須接受司法訴究，沒有任何人能私自護航，大家共同為逝者哀悼。

吳琪銘表示，他與服務團隊第一時間趕赴現場，協助救援、並前往收治醫院了解傷患狀況，允與家屬共同面對，給所有傷者最妥適的醫療支援。

吳琪銘表示，事故現場情況混亂，為求有效救援，立即聯繫消防署，全力投入救災工作並指揮調度。很感謝在場所有老師、消防人員、民意代表及熱心民眾都積極參與搶救行動，大家盡所有努力爭取黃金救援時間。

針對「某位地方助理接受採訪，發表其個人看法，引發民眾觀感不佳」，吳琪銘指出，該名助理已公開說明並向社會大眾致歉，現在最重要是，共同來為傷患集氣祝禱，並給予家屬溫暖關懷。

吳琪銘說，這起悲劇令人痛心，對於高齡駕駛相關政策，交通部已於昨日啟動修法程序，未來其團隊也將持續檢討並強化校園周邊通學步道設施，全面提升行人與學童的交通安全，確保孩子們有一條安全回家的路。

最後，吳琪銘強調，相信社會大眾都是良善並呼籲不要彼此誤解，做不必要的渲染解讀，余姓肇事者，相關違法情節，造成傷害，必須接受司法訴究，沒有任何人能私自護航，大家共同為逝者哀悼，祈願傷者早日康復。

▼民進黨立委吳琪銘(右)。（圖／記者屠惠剛攝）