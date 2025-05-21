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蔡英文結束訪歐行程返台　曝心聲：靠大家努力「讓世界看見台灣」

▲▼前總統蔡英文結束訪問歐洲的行程，返回台灣。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲前總統蔡英文結束訪問歐洲行程，返回台灣。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者郭運興／台北報導

前總統蔡英文近日出訪歐洲，她本人則在今（21日）表示，她已經結束這一趟訪問歐洲的行程，返回台灣，他們把台灣人的聲音帶到歐洲，展現台灣民主、自由的價值。她也透露心聲，這幾年，世界都知道台灣在哪裡，以後還要繼續靠大家努力，讓世界看見台灣，未來台灣，挑戰還是很多，但台灣人夠勇敢、夠聰明，在越困難的環境，大家越能凝聚力量往前走，大家一起加油！

蔡英文表示，各位國人，她已經結束這一趟訪問歐洲的行程，返回台灣。從立陶宛、丹麥再到英國，他們把台灣人的聲音帶到歐洲，展現台灣民主、自由的價值，也把屬於台灣的觀點與世界分享，承諾守護區域和平與穩定的決心。

蔡英文提到，在英國的時候，單口相聲喜劇演員黃冠文跟她說，在演出時的自我介紹，都會堅持跟觀眾說「我來自台灣」（I am from Taiwan）。

蔡英文直言，這幾年，因為大家的共同努力，世界確實比較認識台灣，也都知道台灣在哪裡。在各行各業，海外的台灣人都找到自己的一片天地，以後讓世界看見台灣，還要繼續靠大家的努力了。

最後，蔡英文強調，國家是大家的，未來的台灣，挑戰還是很多，雖然處境困難，但是台灣人夠勇敢、夠聰明，在越困難的環境，大家越能凝聚力量往前走，大家一起加油！

▼前總統蔡英文訪問歐洲行程。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼前總統蔡英文結束訪問歐洲的行程，返回台灣。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

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