亞東醫院否認「肇事翁已睜眼」　OHCA女學生仍需維生系統

▲三峽3死，事故路口現場湧入民眾悼念。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

三峽重大車禍釀3死12傷，其中13歲女學生到院時無呼吸心跳（OHCA）被送往新北市土城醫院，緊急搶救後已恢復生命徵象。院方今（21）日表示，OHCA女學生目前生命徵象穩定需要維生系統維持，使用呼吸器跟低溫治療，並未使用葉克膜，目前意識尚未恢復。外傳肇事78歲余姓肇事駕駛「微微睜開眼睛」，亞東否認睜眼消息，強調病況無新進度，意識狀態仍需觀察。

三峽重大車禍事件傷患分別送往恩主公醫院、土城醫院和亞東醫院，事件當下4人當場失去生命跡象，其中3人已經死亡，最後1名13歲女學生在土城搶救當中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

土城醫院副院長游明晉說明，目前仍有4名傷患收治住院，其中OHCA女童生命徵象穩定需要維生系統維持；每天中午召開跨團隊會議，包括外傷科、一般外科、整型外科、骨科、神經外科、兒科、影像診療科及護理部一起討論，給予最好的治療方向。

游明晉表示，另一名成年男性已經於今日進行鎖骨及肋骨手術復位，情況穩定；另兩位學童將進行骨折手術復位，預計後天可轉至普通病房後續照護。

傳出亞東醫院收治78歲余姓肇事駕駛睜眼，但經詢問院方否認有睜眼消息，維持上午病況。院方今早說明，余男已於昨晚完成第二次手術，目前返回加護病房治療，意識狀態仍需觀察，院方將持續治療追蹤。