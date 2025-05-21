藍白提延會「未寫提案理由」　綠：有何動機不敢向人民交代？

▲立法院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會昨處理國民黨團提案，延長立法院第11屆第3會期至114年7月31日，創下史上最長延會記錄，但相關提案並未載名提案理由。民進黨今（21日）批評，藍白兩黨，是不是有什麼不敢向人民公開交代的動機？藍白想躲在立法院保護傘下做政治操作的司馬昭之心，路人皆知。延會已成定局，未來立法院每一次質詢、每一個提案，人民都會睜大眼睛繼續看，建議藍白認真提出法案、好好討論條文，否則延長戰線，只會被看破手腳。

民進黨表示，國民黨和民眾黨再次聯手，將立法院的會期從法定5月31日結束，延長至7月31日，足足兩個月，創下「史上最長」延會紀錄。大家一定很好奇，立法院延會，是要認真處理什麼福國利民的法案嗎？比如，好好審查行政院提出的強化安全韌性特別條例？結果都不是！國民黨團的提案，完全沒有理由。提案單上的描述一片空白。

民進黨質疑，藍白兩黨，是不是有什麼不敢向人民公開交代的動機？比如，根據目前送件的罷免案，大多數的罷免投票，推算投票日期預計在7月底。所以藍白想在罷免投票前，透過立法院的議事，持續掌握話語權？或是趕緊把還沒過關的亂台法案推一推？

民進黨表示，有些人會問，怎麼不開「臨時會」？因為藍白知道，臨時會依法必須在召開前就確定好主題，不能隨意變動，延會則視同一般會期繼續，什麼議案都可以討論。所以，藍白想躲在立法院保護傘下做政治操作的司馬昭之心，路人皆知。延會已成定局，未來立法院每一次質詢、每一個提案，人民都會睜大眼睛繼續看，建議藍白認真提出法案、好好討論條文，否則延長戰線，只會被看破手腳。