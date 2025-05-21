獨／三峽3死駕駛座細節照曝光！目擊者推測「3可能」：粉圓釀禍？

▲78歲余男撞擊中央分隔島後才停下。（圖／民眾提供，下同）

突發中心／新北報導

新北市三峽區19日放學時間，發生78歲余姓駕駛開車撞家長、學生的事件，釀成3死12傷的悲劇！目擊者透露，事發當下看到駕駛座上有2碗翻倒的粉圓，不知是否與案發原因有關。

警消19日下午4時04分接獲通報，三峽區國光街、國成街口發生嚴重事故，隨即派員趕赴現場處理，抵達時發現，3名學童、1名女騎士倒地不起，已失去生命跡象，緊急將人送醫搶救，但其中2名12歲劉姓、吳姓女學生，以及當時要接送孩子放學的40歲洪姓女騎士仍因傷勢過重宣告不治。

至於肇事的78歲余姓駕駛，事發當下高速狂飆約數百公尺，自撞復興路的中央分隔島後才停下，受有嚴重氣血胸、腹腔出血、多處腸道破裂等傷勢，20日晚間進行第2次剖腹探查，目前已轉入加護病房觀察中。

而事發當下有目擊者近距離看到，余姓駕駛的駕駛座上有兩碗打翻的粉圓，懷疑事發當下余男可能正在吃粉圓，或正在整理打翻的粉圓，也有第三種可能，是發生撞擊後，粉圓才打翻，但目擊者認為，一般人購買物品後，應該是會放在副駕駛座上，而非放在駕駛座上。

透過目擊者提供的照片可發現，駕駛座前方地板上有整坨濕的粉圓，裡面還摻雜著疑似紅豆、綠豆等物， 另外，駕駛座左方縫隙也有大坨粉圓，不確定是否與肇事原因有關。至於確切事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲目擊者曝三峽78歲翁駕駛座上有兩碗打翻的粉圓，箭頭處疑似是粉圓蓋子。（圖／民眾提供）