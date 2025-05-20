旗袍愛心協會捐贈QCPR訓練模型　助基隆消防提升救護力

▲基隆市消防局長游家懿（左）頒發市府感謝狀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市旗袍愛心協會熱心公益，於5月19日15時許捐贈一組「成人QCPR全身安妮多功能訓練模型」予基隆市消防局，並於消防局辦理隆重捐贈儀式。該訓練模型將配發至信二分隊，作為緊急救護訓練之用，有助於提升本市整體救護技能及服務品質。捐贈儀式由該協會第八屆理事長連淑慧代表捐贈，消防局長游家懿代表受贈，並致贈基隆市政府感謝狀及消防寶寶紀念品以表謝忱，儀式圓滿成功。

基隆市旗袍愛心協會由一群充滿愛心、關懷社會弱勢的婦女組成，為深具社會影響力的社會福利團體。協會秉持「以旗袍會友、推廣旗袍文化、熱心服務人群、扶助弱勢團體、幫助貧困兒童與家庭」之宗旨，自2009年成立以來，持續投入各項公益活動，深耕在地、廣受肯定。

▲基隆市旗袍愛心協會捐贈成人QCPR全身安妮多功能訓練模型1組捐贈儀式，由第8屆理事長連淑慧（左）代表捐贈，消防局長游家懿（右）代表受贈。

理事長連淑慧表示，協會平日除持續進行個案關懷、寒冬送暖等服務外，亦積極投入實質捐贈，包括：2014年捐贈復康小巴士予基隆市政府、2017年捐贈教學用AED予消防局，2024年亦由連理事長親自發起，捐贈兩張油壓式診療床予八堵礦工醫院，造福眾多病患。此次捐贈QCPR全身安妮訓練模型，鑑於消防局於緊急救護訓練方面之實際需求，冀望透過本設備強化警義消人員之急救訓練，進一步提升第一線人員之專業技術與應變效能。

消防局長游家懿表示，誠摯感謝基隆市旗袍愛心協會長期以來對社會的關懷與地方的回饋。此次捐贈之成人QCPR全身安妮訓練模型，能透過手機或平板即時回饋學員在CPR操作中的壓胸深度、速率、回彈及持續按壓時間等重要指標，完全符合「快快壓、用力壓、胸回彈、莫中斷」的高品質CPR訓練標準，對於提升學員實務操作水準助益甚大。

此外，該模型亦支援口咽、鼻咽及LMA等呼吸道處置訓練，能有效強化消防人員與義消夥伴之急救應變能力，全面提升到院前緊急救護品質，造福更多有急救需求之市民。