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澄清外界對於基隆「囤房炒作」的質疑　市府：已配合中央完成囤房稅2.0修法

▲▼基隆,囤房,修法,謝國樑,陳冠羽,空屋。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市長謝國樑表示，基隆市政府已配合中央完成囤房稅2.0修法，自113年7月起正式開徵囤房稅。（圖／基隆市政府提供）

地方中心／綜合報導

全台2024年第2季待售新成屋總數已達10.3萬戶，其中基隆市屋齡5年內新成屋的空屋率高達35.3％，居全國之冠。此數據引發外界對「囤房炒作」的質疑，基隆市議員陳冠羽在定期會中表示，基隆已成北台灣的炒房重災區，房價高漲使青壯族群購屋壓力倍增。對此，基隆市政府提出多項政策回應。

基隆市長謝國樑表示，市府已配合中央完成囤房稅2.0修法，並計畫自2025年起正式施行相關稅制。從2024年7月開始，非自住住家用房屋的稅率最高可達4.8％，希望藉此抑制建商惜售行為。同時，針對非住家用房屋的空置問題，市府將稅率調整至法定上限2.5％，以促進都市發展並改善空置店面情況。

此外，謝國樑指出，市府鼓勵多屋族將閒置房屋投入租賃市場，若屋主將房屋出租給符合租金補貼資格者或透過社會住宅包租代管計畫，便能享有自住用房屋稅率1.2％的優惠，進一步提升房屋使用效益。

基隆市稅務局長歐秋霞則補充，依據房屋稅條例，地方政府需每三年重行評定房屋稅稅基。基隆市將於2024年度進行稅基重評，參考建築物工程造價標準、營造工程物價指數及土地現值等因素，並結合實價登錄趨勢及地區商業發展情況，合理調整地段率，以確保房屋稅基公平性。

基隆市政府希望透過囤房稅及相關政策，緩解房價高漲所帶來的壓力，同時促進房屋有效利用，改善城市整體居住環境。

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