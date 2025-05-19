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高雄男摘野菜慘斷魂！警消搜山尋人驚見他墜谷…頭部變形亡

▲▼桃源山域事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲桃源區昨日發生一起山域事故，一名男子墜谷身亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市桃源區昨(18日)發生一起山域意外，一名72歲男子上午出門採摘野菜，家屬依循他的生活作息，發現他中午後就失去音訊，緊急向警方報案。員警調閱監視器，鎖定他可能出現的區域後進行搜山，傍晚在一處山谷底部發現男子，不過男子疑似墜谷，頭部變形明顯死亡。

事故發生在18日中午，警方接獲民眾報案，指家人平日都會採摘野菜送下山，按照他的作息習慣，應該會在中午返回住處，但卻不見人影，打電話也沒有接，擔心家人發生意外。

▲▼桃源山域事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方在一處山谷尋獲失聯的男子。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器，發現男子最後出現在一條彎巷，員警依家屬提供可能行走的路線搜山尋人，傍晚在一處山谷底部發現男子，緊急轉報消防局到場支援。

消防局於晚間6點06分獲報後，派遣第六大隊第三中隊、桃源、寶來、茂林分隊及特搜大隊特一分隊前往救援，並使用救助消防車進行垂降，以籃式擔架將患者吊掛至安全處所，不過男子的頭部疑遭石頭重擊，不僅頭部明顯變形，皮膚還有大面積墜積性充血及明顯僵硬變化，已明顯死亡。全案後續將報請檢察官相驗，釐清確切死因。

▲▼桃源山域事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼消防隊將男子吊掛至安全位置，不過現場判斷已明顯死亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼桃源山域事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

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