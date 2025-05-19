百萬災情勘查車捐消防局　善心市民圓兄長遺願助救災

▲善心人士許龍峯捐贈災情勘查車予台南市消防局，由科長陳雄森代表受贈並致贈感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為回饋社會、實踐兄長遺願，善心市民許龍峯先生以兄長故許招福的遺產，捐贈台南市消防局1輛價值近百萬元的「災情勘查車」，配備LED警示燈、警報器及無線電等先進設備，提升救災應變效率，捐贈儀式19日舉行，由消防局危險物品管理科科長陳雄森代表受贈，並回贈感謝狀表達謝意。

消防局指出，這輛災情勘查車性能卓越，平時可作為災情勘查、載運人員與物資，亦可於災害現場擔任臨時指揮中心，對救災工作如虎添翼。此善舉不僅提升台南市消防戰力，也代表民間對公共安全的重視與支援。

許龍峯先生表示，兄長許招福生前一直盼望能捐車協助消防救災，如今願望得以實現，盼望這輛車未來能在第一線發揮最大效能，守護更多市民的生命財產安全。

市長黃偉哲也高度肯定此義舉，強調政府資源有限，民間善心可補其不足，「這樣的捐贈行動，不只是裝備上的充實，更是凝聚社會力量、提升救災成效的重要象徵。」

消防局局長李明峯也感謝許龍峯先生慷慨解囊，強調該車平時可供消防安全檢查、防災宣導勤務使用，發生災害時更可即時支援前線行動。盼望透過這次捐贈，帶動更多企業與市民回應公益，讓消防救災資源更臻完善。