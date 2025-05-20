南投5公有市場推減塑集點優惠活動　估減55.2萬塑袋和3.75噸碳排

▲南投縣民於5公有市場採買自備購物袋，可集點換超商禮物卡。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為落實廢棄物源頭減量及資源循環再利用，南投縣政府持續推廣轄內市場攤商減少購物用塑膠袋：即日起至10月底，縣府於5處公有市場推出「自袋好禮送給您」活動，民眾凡自備購物袋至合作攤商，消費滿200元可獲得1點、集滿6點可兌換宣導品、累積滿12點可兌換超商100元禮物卡一張，每處市場每月限量40名，數量有限，歡迎民眾踴躍參與。

縣府20日在南投市公有零售市場擴大宣傳活動，環保局長李易書與縣議員林憶如、張婉慈、張秀枝、林儒暘、南投市長張嘉哲、公所市場管理所長黃春元、南投市公有零售市場自治會長張喜暖等人，一同呼籲民眾自備購物袋、拒絕使用一次性塑膠袋，一行人也手持購物袋至攤商購物，實際力行環保減塑購物。

李易書指出，去年環保局已成功輔導中興新村第一市場、第三市場、光明市場導入減塑政策，獲得當地居民及攤商熱烈支持，今年擴大納入南投市公有零售市場及南陽市場，並於5處市場出入口設置環保袋循環箱，提供民眾捐贈及免費索取環保袋，預計可減少約55萬2000個一次性塑膠袋使用量、減少約3.75公噸碳排放。

民眾自備購物袋在參加活動的5處公有市場攤商消費，每滿200元可獲得1點，單次消費1200元最多可得6點；多位縣議員們說，目前南投縣只能依賴外縣市協助處理垃圾，減少垃圾數量、做好垃圾分類，才能有永續環境，讓大家生活品質越來越好。

環保局提醒，集點宣導品及禮物卡請至南投市公所市場管理所(南投市民權街157號)、台灣省政府聯合員工消費合作社(南投市光華十路2號)或暖暖菜苗種子行(南投市民權街143巷21號)兌換，如有疑問可洽049-2243528。