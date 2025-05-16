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核三廠明天除役　彭啓明：不用擔心空氣品質變糟

▲▼環境部新空品白皮書出爐，拚2030年PM2.5降10微克，強化校園防護是種點之一。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部新空品白皮書出爐，彭啓明指出，核三廠明天除役，也不會讓空氣品質變糟。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部今天發表《空氣品質政策白皮書》，訂定2030年PM2.5年平均值降至每立方米10微克以下，2035年降到8微克。面對核3廠2號機明（17日）正式除役，外界擔憂空品變糟。環境部長彭啓明指出，淨零目標過去雖未把核能考慮進去，但目前看來，對空品影響微乎其微，不用擔心明起沒有核能之後，台灣空氣品質會變得很糟。

根據環境部統計，過去至今實施多項空污管制計畫，PM2.5平均濃度從105年20.0µg/m³（每立方米20微克），113年降至12.8µg/m³，改善率36%。為了讓空品改善往更好方向推進，環境部歷經6個月「許願池、公民咖啡館、專家平台、科技論壇」等四部曲活動，今天由環境部長彭啓明宣布《空氣品質政策白皮書》正式發表。

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彭啓明指出，6個月廣納約570則來自全民與專家的建言，民眾最關心前三大污染源為交通源、工業源（異味與偷排）、民生逸散源（露天燃燒等），和民眾相關占比約5成，代表每一個人是空污的受害者，也是貢獻者。最後聚焦各界建言形塑42項關鍵議題，盤點出62項未來具體工作，並以「健康永續」為願景，產出這個白皮書。

彭啓明進一步表示，民眾最關心的不只是監測數字上的改善，更在乎生活周遭是否真的「有感」，這次白皮書就是以這樣角度出發，和過往最大不同是由下而上，「以科學為本、民意為依歸」，廣納全民與專家的建言，透過行動方案面對空氣污染引領台灣空品進入全新里程碑，打造貼近人民的空品政策願景。

負責這次白皮書的環境部大氣司長黃偉鳴指出，在政策工具上，白皮書將導入人工智慧管理、大數據分析及科技監測等技術手段，精進不法查緝與污染改善，例如利用AI大數據分析與掌握未知污染源，同時環境部也設立「空氣品質監測與預報中心」，透過推動多元資訊平台、環境互動資訊等機制，拉近民眾與空品的距離，同時培育下一代空污防制人才，強化人力資本永續性。

黃偉鳴強調，改善校園周邊環境也是這次白皮書重點，減少外部環境影響學校室內空品，未來將強化兒少校園防護，從戶外到室內建構完整體制，推動鄰近校園工廠推動減碳工作，室內要布建相關量測儀器，包括精進AQI（空品指標）小時防護預警，還有校園多重防護措施，提高師生對空品的意識，也希望藉此減少外部環境影響。

此外，面對核3廠2號機明天正式除役，外界擔憂空氣品質是否因此變糟，彭啓明表示，雖然過去淨零目標並沒有把核能考慮進去，但目前估算出來，影響的量並沒有很多，所以明天起台灣沒有核能發電，「不用擔心空氣品質會變得很糟」，對台灣空品影響微乎其微。但環境部還是會密切注意，尤其當空污事件發生時，減少火力發電是必要的，未來會注意相關的大氣管制。

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空品政策白皮書彭啓明PM2.5減碳

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