盜刷1億日圓！東京4越南人買菸轉賣　超商店主涉共謀

▲警方研判，這個集團自去年5月起至11月期間，在該店購買總值約1億日圓香菸，疑似用於非法轉賣牟利。（東方IC）

圖文／鏡週刊

近日，東京警方偵破一起涉及超商與非法信用卡詐欺的大規模購菸案件。警視廳於今（15日）表示，已逮捕5名嫌疑人，包括4名20多歲的越南籍男女，以及超商店主宇賀神光由（50歲，住在東京都澀谷區），全案涉及使用他人信用卡資訊，透過「Apple Pay」非法購買香菸。

《朝日新聞》報導，據警方調查，這群人涉嫌於去年11月8日至10日，在新宿區一家Lawson超商內，以非法綁定的信用卡進行電子支付，購入加熱式香菸共2,823包，價值超過163萬日圓（約新台幣33.6萬）。警方指出，信用卡資訊可能是透過偽造網站誘騙受害者輸入資料的「釣魚詐騙」手法取得。

更引人關注的是，嫌疑人利用信用卡的「離線交易」漏洞，在每次交易金額低於1萬日圓（約新台幣2,065元）的情況下，反覆刷卡避免查核，每次購買約17包、總額約9,860日圓（約新台幣2,025元）。警方研判，這個集團自去年5月起至11月期間，在該店購買總值約1億日圓（約新台幣2,065萬元）的香菸，疑似用於非法轉賣牟利。

此外，警方發現這幾名越南人甚至能自由出入店內的收銀區與倉庫，部分交易發生於深夜，滯留時間長達3小時，顯示店主極可能與其共謀犯罪。此案凸顯近年來針對超商、結合電子支付與詐騙技術的犯罪模式日益複雜，也引發外界對支付安全與店家管理責任的關注。

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