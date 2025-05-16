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「100%日本茶葉」竟來自中國？原萃綠茶標示出包　業者、超商回應了

▲原萃綠茶玉露遭爆料茶葉交易來源為中國。（圖／翻攝自Threads）

▲原萃綠茶玉露遭爆料茶葉交易來源為中國。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

超商熱銷茶飲「原萃綠茶玉露」近日捲入原料標示爭議。有網友在全家便利商店的「食在購安心」網站查詢商品成分時，意外發現「原萃綠茶玉露」瓶身標榜使用「100%日本進口茶葉」，但網站顯示茶葉、細磨玉露茶葉等原料的交易來源竟為「中國上海」，引發熱議。對此，業者、超商也做出回應了。

根據網友爆料，「原萃綠茶玉露」的外包裝明確標示使用100%日本茶葉，然而超商網站卻顯示茶葉來源為中國上海，甚至其他口味如「原萃台灣青茶」與「文山包種茶」也被查出來源為中國，讓不少人質疑「每天喝這款，結果是中國茶？」、「這樣算不算詐欺？」甚至有人調侃「日本進口的種子在中國種的也算嗎？」

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對此，供應商太古可口可樂出面澄清，平台標示為誤植，原萃綠茶玉露等產品所使用的茶葉原料為「100%日本進口」，來源包括靜岡、鳥取、鹿兒島等地。太古強調，所有標示皆以產品實際包裝為準，並已通知平台更正資料。

另外，記者實際查詢後發現，全家食在購安心網站目前已修正內容，綠茶玉露標示來源改為「靜岡、鳥取、鹿兒島／日本」，原萃台灣青茶、原萃文山包種烏龍茶也更新為台灣。全家便利商店則表示，商品頁面資訊皆由供應商提供，平台僅為刊登媒介，實際以商品包裝為準。

▼「食在購安心」網站內容已修正。（圖／翻攝自食在購安心網站）

▲「食在購安心」網站內容已修正。（圖／翻攝自食在購安心網站）

▲「食在購安心」網站內容已修正。（圖／翻攝自食在購安心網站）

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