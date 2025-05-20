冷氣爽吹電費狂噴？專家：選對、裝對、保養到位可省4千元

▲家中電錶跳得有多快，與冷氣機型脫不了關係。（圖／達志示意圖）

記者胡至欣／綜合報導

氣溫節節攀升，不少家庭早已開冷氣迎戰高溫，但你知道嗎？同樣開一整個夏天，冷氣電費竟可能差到4,000元，背後的關鍵在於冷氣「吃不吃電」。

家中電錶跳得有多快，與冷氣機型脫不了關係。根據台電試算，以一台老舊窗型冷氣對比市售一級能效變頻冷氣，每天使用8小時、整季開好開滿，電費差距最高可達近4,000元。也就是說，消暑降溫的方式相同，但花費卻天差地遠。

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家電達人486先生指出，除了選對機型，想要發揮變頻冷氣最佳省電效益，還有幾點細節不可忽略，包括：冷氣噸數應符合空間大小、室外機安裝要保持通風良好，以及定期清潔濾網與保養設備，都會直接影響耗電效率。他也強調，雖然節能冷氣初期投入成本較高，但從長期電費與使用效能來看，「買對」比「買便宜」更省錢。

目前政府也針對一級能效冷氣提供節能補助與貨物稅減免，單台最高可省5,000元，鼓勵民眾汰換老舊家電，補助詳情如下：

補助時間：至2025年10月31日止（如經費用罄，將提前結束）

補助資格：自用住宅汰換老舊冷氣、電冰箱等電器產品為一級能效產品，並能提供家電回收單據

補助內容：

● 住宅家電汰舊換新節能補助：3000元

● 節能家電減徵退稅：最高2000元（至2025年6月14日止）

想要涼快也要精打細算，把握補助期升級冷氣，荷包君也能鬆口氣。