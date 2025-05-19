獨／洗冷氣洗到中毒！高雄師傅「手浸化骨水」沒感覺　手慘遭腐蝕

記者許宥孺／高雄報導

天氣熱到凍未條，許多家庭都會清理冷氣濾網增進冷房效果，不過小心清潔用品可能藏有毒害！一名高雄冷氣師傅替住戶清洗冷氣散熱鰭片，雙手浸泡洗劑整整一下午，回家後發現左手紅腫刺痛難耐，急診檢查後判定2度燒燙傷，抽絲剝繭才釐清，原來自己調配出的冷氣洗劑含有「化骨水」成分，左手遭洗劑侵蝕中毒，被醫師要求住院觀察4天才得以出院。

▲定期清洗冷氣才不會讓冷房效果降低。（圖／記者許宥孺攝）



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收治病例的高醫岡山醫院職業醫學科主任黃展慶表示，一名36歲男子為資深冷氣維修作業員，因散熱鰭片很銳利，師傅都會戴上工作手套防止割傷，但手套疑似不慎破裂，導致男子的手部浸泡洗劑一整個下午，下班後，覺得左手出現劇烈疼痛、指節周圍嚴重紅腫，以大量清水沖洗後都無法改善。

▲冷氣師傅清洗冷氣，意外調出「化骨水」成分的洗劑。（示意圖／記者姜國輝攝）



經詢問男子的職業背景，男子表示，清洗作業時時，為了讓冷氣清洗效果更好，同事之間互相分享一套調配比例，不過今日似乎有點失手加太多，他聯繫廠商詢問後，才發現平日所使用的鋁鰭片清洗劑含有「氫氟酸(HF)」，也就是坊間俗稱的化骨水、白骨酸，無色但味道刺鼻，具有強大的腐蝕力，嚇得趕快到醫院評估治療。

▲高醫岡山醫院職業醫學科主任黃展慶。（圖／記者許宥孺攝）



黃展慶表示，男子的左手雖看似不嚴重，但判定是2度燒燙傷，為預防傷口感染，當下請他立即辦理住院，於整形外科傷口護理病房觀察，住院4天期間進行抽血、換藥、輸液，確認傷口無礙後才同意他出院。

黃展慶指出，常見「氫氟酸」中毒部位多是上肢、手指，初期接觸時沒有症狀，中毒者也往往沒有警覺，直到數小時後，氟離子穿透深部組織，才會讓患部產生劇烈疼痛。氫氟酸濃度高低也決定了症狀反應時間，通常濃度大於50%，暴露後就會立即產生紅腫痛、組織傷害；濃度介於20-50%，暴露於皮膚上，痛覺可能延遲至2至8小時後產生；濃度小於20%者，可能12至24小時後才會產生痛覺。

▲男子的左手指節遭化骨水腐蝕，醫師判定2度燒燙傷。（圖／黃展慶醫師提供）



「最可怕的是會造成體內離子失衡！」黃展慶表示，據國外研究，接觸50%以上高濃度的氫氟酸，或暴露體表面積達1%，或吸入、食入濃度5%以上的氫氟酸，可能產生低血鈣、低血鎂，進而影響心臟神經傳導，導致出現心律不整、心跳休止、抽搐，甚至導致死亡。

黃展慶建議，民眾不慎接觸化學溶劑時，應佩戴橡膠材質手套，若不慎暴露，應立即除去汙染的衣物，並以大量清水沖洗患部至少30分鐘，再儘速送醫治療。

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