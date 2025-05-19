電影院成烤箱！她看不可能任務變「絕命終結站」怒：大家爆汗退票

▲比漾廣場的喜樂影城竟被百貨公司關冷氣，讓看電影民眾宛如身處烤箱。（圖／我是永和人臉書）

圖文／CTWANT

湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》17日在台全首映，有民眾觀賞電影卻碰上沒冷氣的窘境，彷彿變成《絕命終結站》。一名網友在永和人社團中抱怨，17日晚上到比漾廣場喜樂影城看電影，晚間8點的場次看到9點半越看越熱，才知道百貨把影城冷氣關掉，整個人宛如身處在烤箱內，觀眾紛紛受不了而離場。

該名網友18日在臉書社團「我是永和人」發文抱怨，表示17日晚上到比漾廣場看《不可能的任務：最終清算》，電影8點開始，看到9點半時覺得越來越熱，將近10點左右，院內真的太熱，許多民眾紛紛開始離場退票。對此，影城的工作人員驚訝且無奈跟民眾解釋，百貨公司把影城的冷氣關了，並補償現場民眾3個月內可看任何一場場次的電影票。

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由於核三廠2號機近日正式除役，全台進入非核家園，原PO氣喊：「是不是為了省電？那會不會省過頭？那我們這些消費者開開心心去看電影，然後得到這個像是在在烤箱裡看電影？」讓她直喊觀眾直接從《不可能任務》變成《絕命終結站》，每個人汗流浹背，都像進烤箱被烤熟出來一樣。

對此，網友們紛紛表示，「什麼爛百貨？看電影不給冷氣吹喔。怎麼感覺越來越爛」、「現場是不是人不多呵呵」、「太扯了....這不是不可能的任務，是絕對不可能」、「妳真的進行2小時不可能的任務，真的辛苦了」、「我昨天也看這場，整個熱到拿書扇風，真的是太誇張了」、「我也是看這場，後來也是大爆汗，還以為我在三溫暖。」

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