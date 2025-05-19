獨／居家清潔劑藏「化骨水」！氫氟酸用途廣　小心無感滲透蝕骨

▲高雄冷氣師傅誤觸含化骨水的洗劑，左手遭腐蝕。（示意圖，非當事人／記者姜國輝攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名冷氣師傅清洗冷氣散熱鰭片時，誤觸俗稱化骨水「氫氟酸」的洗劑，導致手部暴露後燒燙傷，住院4天才得以出院。醫師表示，氫氟酸被廣泛運用於電子工業，甚至家庭清潔常用的「除鏽劑」也含有氫氟酸，不過值得注意的是，初期接觸濃度較少的氫氟酸時幾乎沒感覺，大部分患者都是直到患部遭侵蝕中毒後才就醫。

高醫岡山醫院職業醫學科主任黃展慶表示，「氫氟酸(HF)」俗稱白骨酸、化骨水，廣泛運用於半導體面板、石化、玻璃蝕刻、太陽能電池等現代電子工業產業，有多種職業都具暴露風險，包括陶瓷加工、農業肥料、藥物染料、洗衣店紡織業等也在列。

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不過一般民眾不必過於擔心，黃展慶表示，賣場不太可能輕易買到高濃度的氫氟酸，但部分市售強效的除鏽劑、金屬清潔劑，或是民眾私下調製配方，就可能含有低濃度的氫氟酸，使用上要特別注意。

▲部分家庭清潔劑也含有微量氫氟酸。（圖／翻攝自pixabay）

黃展慶指出，氫氟酸主要暴露路徑為皮膚、呼吸道、眼部和消化道，其中皮膚灼傷佔70%最常見，患部可能出現紅、腫、泛白、水泡和壞死性組織，若未及時處理，嚴重甚至恐致骨質溶解、全層組織喪失；其次為眼睛接觸傷害，會產生立即性疼痛、角膜混濁，長期併發症恐致角膜纖維化、結膜結痂。

值得注意的是，初期暴露接觸氫氟酸時，多數患者中毒並沒有感覺，直到數小時後，氟離子穿透深部組織，產生疼痛才就醫，但若是短時間內出現劇烈疼痛，代表接觸高濃度氫氟酸。

▲高醫岡山醫院職業醫學科主任黃展慶。（圖／記者許宥孺攝）



黃展慶指出，氫氟酸濃度高低、患者皮膚角質厚薄可決定症狀反應時間，通常濃度大於50%，暴露後就會立即產生紅腫痛、組織傷害；濃度介於20-50%，暴露於皮膚上，痛覺可能延遲至2至8小時後產生；濃度小於20%者，可能12至24小時後才會產生痛覺。

黃展慶建議，使用清潔用品時，盡量佩戴手套或戴護目鏡，若不慎暴露，應立即除去汙染的衣物，並以大量清水沖洗患部至少30分鐘，再儘速送醫治療。

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