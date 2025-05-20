去年65歲以上高齡者交通事故破10萬件、釀1225死　換照政策漏洞曝

▲三峽重大交通事故，現場畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨天傍晚放學時間，三峽北大國小前，行經人行道的學生與家長，遭78歲的余姓駕駛直接撞上，造成目前3死12傷悲劇，肇事原因仍待檢方釐清，高齡駕駛議題卻也引發討論。根據統計，65歲以上高齡者的交通事故連年攀升，光是2024年，就有103988件事故，造成1225人死亡，73780人受傷。時代力量今（20日）批評交通部應作為而不作為，等同政策殺人。時力也提出四主張，包含下修換照年齡至70或65歲、於高齡者屆齡前1年內提前通知、增加模擬或實際路考、針對實質駕駛能力評估，給予駕駛範圍一定限制。

時代力量表示，這已經不是近期第一起「高齡駕駛」事故了，不論肇事原因為何，現行形同虛設的「高齡換照」制度，勢必是要檢討的一件事。比起事後裁罰，時代力量堅信，唯有事前補上避免事故、降低傷害的系統工程，才不會讓無辜的生命繼續消逝在路上。過去幾年來，時代力量專注在高齡換照與駕訓考照的改革。對於抗拒改革、麻木不仁的交通部，必須很沈痛的說：應作為不作為，放任事故發生，就等同政策殺人。

對於「高齡換照」制度，時力表示，經過多年的研議，交通部終於在2017年推出高齡換照制度。未來年滿75歲的長者，每三年必須經過體檢與認知功能測驗，才能「更換駕照」繼續駕車。而65歲以上高齡者的交通事故連年攀升，光是2024年，就有103988件事故，造成1225人死亡，73780人受傷。比起高齡換照上路前2017年的56799件、984人死亡、41975人 受傷，還成長了近一倍。

至於現在所有年滿75歲的駕駛都已換照？時力指出，交通部留下超級大漏洞，一般人的理解，應該是年滿75歲全面換照，但是交通部「跟你想的不一樣」，只有「未來」滿75歲的高齡駕駛要換照，當時修法「已滿」75歲的駕駛，通通不用換照。

時力指出，經過8年，這批被交通部刻意漏掉的超高齡駕駛已經年滿83歲，不用換照，就可在路上開車，有多少人的體格、體能，已經完全不適合駕駛，沒有人知道。2021年開始，時代力量在立法院多次質詢交通部，交通部說不改就是不改，還大言不慚地說「評估至2024年底，實施前已年滿75歲的駕駛人幾乎無駕駛需求」，交通部擺爛至此，等於把風險控管完全交給運氣跟自然法則。

而換照能確實評估駕駛能力嗎？時力說明，按照交通部的說明，高齡換照時的認知功能測驗分成3部分：一、回答當時的年、月、日、 星期與所在地，這叫「時空正確認知」。二、看10種圖案，收起後兩分鐘回答圖案，答對3種即通過，這叫「近程記憶思考」。三、畫一個時鐘，在上面畫出指定的分針時針，這叫「判斷力及手腦並用能力」。

時力質疑，這些測驗真的可以評估駕駛能力嗎？沒有模擬駕駛、沒有實際路考，相信沒有一個人會認為，這樣的測試能夠確保他能駕車上路。但很可悲的是，交通部的官僚認為一點問題都沒有。

至於75歲才換照會不會太晚？時力表示，交通部對外說，肇事的余姓駕駛現年78歲，今年2月才換照。如果這是余姓駕駛滿75歲後的第一次換照，問題就出在現行高齡換照的3年緩衝期。3年的緩衝，等於78歲前換照就可以，等於把高齡換照的年齡，延後到獨步全球的78歲。2021年，交通部終於提出檢討精進計畫，說要修正緩衝期為1年。結果現在2025年了，緩衝期還是維持3年，只有計畫，毫無精進作為。

對於改革高齡換照，時代力量舉例，日本70歲換照要上駕駛課、測試駕駛能力，75歲以上要路考。韓國是65歲以上5年測一次，引入有條件駕駛執照，例如禁止夜間駕駛、上高速公路等，依照評估後的駕駛能力來限制。新加坡滿65歲者，每3年體檢審驗換照；英國70歲換照，每3年體檢審驗換照。

時代力量也提出高齡換照4大改革主張，一、換照年齡：應由現行75歲下修至70或65歲。二、降低緩衝期：緩衝期應縮減至1年以內，於高齡者屆齡前1年內提前通知。三、增加模擬或實際路考：在認知測驗外，實際評估駕駛能力。四、有條件限制的駕駛執照：針對實質駕駛能力評估，給予駕駛範圍一定限制。

時力表示，制度可以怎麼改，答案很清楚，建立所有駕駛人的定期回訓制度，針對高齡者給予更嚴格的檢查測驗，這些駕照管理措施，不用修法，馬上就可以做，人命關天，就看過去應作為而不作為的交通部，何時才要修補高齡換照的漏洞。