三峽翁暴衝奪3命　黃暐瀚曝各國規定：台灣75歲才需換照是否太寬鬆

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供）

記者郭運興／台北報導

78歲余姓男子駕車暴衝，在新北市三峽19日發生嚴重車禍，造成3死12傷。對此，媒體人黃暐瀚今（20日）指出，各國「高齡駕駛」年紀界定分別為，日本年滿70歲、新加坡年滿65歲、香港年滿60歲、英國年滿70歲。但台灣是年滿75歲才需要換照，是不是太寬鬆？可以立即檢討。他強調，高齡駕駛絕不是討論用路安全的「唯一公敵」，但如何避免高齡出現身體不協調等無法控制車輛的意外發生，是交通部跟社會應該嚴肅討論的議題。

黃暐瀚表示，三峽的死亡車禍，撞出台灣社會討論已久的問題，「台灣該不該，限制高齡開車」？其實台灣早已經限制高齡開車。

黃暐瀚指出，年滿75歲的駕駛，必須通過體檢與大腦認知測試才能換照3年，但三峽事件的78歲駕駛，今年2月才剛順利換照（應該是第二度換照），顯然現行的換照程序跟方法，無法完全避免意外的發生。

黃暐瀚說，這件事是機械問題？還是人為因素？靜候警方調查。但從多方的監視畫面得知，該駕駛在死亡衝撞前，早就在其他路口出現「卡安全島」、「危險倒車衝撞後車」、「撞完就跑、未下車檢視」、「巷弄車速過快，撞倒路人」等等脫序行為。

黃暐瀚再說，高齡駕駛絕對不是討論用路安全的「唯一公敵」，像是酒駕、毒駕、疲勞駕駛，造成的傷亡其實更多，但如何讓高齡駕駛，在沒有「主觀犯意」的狀況下，避免出現身體不協調等無法控制車輛的意外再次發生，是交通部跟社會應該一起嚴肅討論的議題。

最後，黃暐瀚強調，各國的「高齡駕駛」年紀界定分別為，日本年滿70歲、新加坡年滿65歲、香港年滿60歲、英國年滿70歲，但台灣是年滿75歲才需要換照，是不是太寬鬆？可以立即檢討。