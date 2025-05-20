　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三峽翁暴衝奪3命　黃暐瀚曝各國規定：台灣75歲才需換照是否太寬鬆

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供）

記者郭運興／台北報導

78歲余姓男子駕車暴衝，在新北市三峽19日發生嚴重車禍，造成3死12傷。對此，媒體人黃暐瀚今（20日）指出，各國「高齡駕駛」年紀界定分別為，日本年滿70歲、新加坡年滿65歲、香港年滿60歲、英國年滿70歲。但台灣是年滿75歲才需要換照，是不是太寬鬆？可以立即檢討。他強調，高齡駕駛絕不是討論用路安全的「唯一公敵」，但如何避免高齡出現身體不協調等無法控制車輛的意外發生，是交通部跟社會應該嚴肅討論的議題。

黃暐瀚表示，三峽的死亡車禍，撞出台灣社會討論已久的問題，「台灣該不該，限制高齡開車」？其實台灣早已經限制高齡開車。

黃暐瀚指出，年滿75歲的駕駛，必須通過體檢與大腦認知測試才能換照3年，但三峽事件的78歲駕駛，今年2月才剛順利換照（應該是第二度換照），顯然現行的換照程序跟方法，無法完全避免意外的發生。

黃暐瀚說，這件事是機械問題？還是人為因素？靜候警方調查。但從多方的監視畫面得知，該駕駛在死亡衝撞前，早就在其他路口出現「卡安全島」、「危險倒車衝撞後車」、「撞完就跑、未下車檢視」、「巷弄車速過快，撞倒路人」等等脫序行為。

黃暐瀚再說，高齡駕駛絕對不是討論用路安全的「唯一公敵」，像是酒駕、毒駕、疲勞駕駛，造成的傷亡其實更多，但如何讓高齡駕駛，在沒有「主觀犯意」的狀況下，避免出現身體不協調等無法控制車輛的意外再次發生，是交通部跟社會應該一起嚴肅討論的議題。

最後，黃暐瀚強調，各國的「高齡駕駛」年紀界定分別為，日本年滿70歲、新加坡年滿65歲、香港年滿60歲、英國年滿70歲，但台灣是年滿75歲才需要換照，是不是太寬鬆？可以立即檢討。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
悲痛！三峽3死車禍現場　鮮花零食堆滿地悼逝者
三峽翁奪3命！他曝現場「不該有1功能」：無法阻止車抄近路
快訊／三峽重大車禍！交通局現場勘驗　曝駕駛「3大違規」
「洗牙很痛」壯漢狂毆女牙醫！　驚爆3千萬糾紛
去年65歲以上交通事故破10萬件、釀1225死！　換照政策漏
2死者是同班同學　三峽國中校長：班上靈魂人物
里長稱78歲翁恐「心臟病發」！　網怒灌臉書
三峽翁「不記得了」昏迷！　14歲女學生頭皮剝離、牙齒斷裂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直擊／賴清德520周年記者會　日本天團「嵐」櫻井翔現身採訪

台灣民意民調／賴清德執政周年民眾最不滿司法改革　兩岸最沒共識

賴清德提向在野黨主席簡報國安情勢　黃國昌曝2基礎：靜候總統府

觀察／賴清德520隻字未提中國　淡化兩岸、聚焦經濟＆朝野和解

三峽翁暴衝奪3命　黃暐瀚曝各國規定：台灣75歲才需換照是否太寬鬆

去年65歲以上高齡者交通事故破10萬件、釀1225死　換照政策漏洞曝

賴清德向對岸喊話：侵略者才是和平破壞者　樂意進行交流合作

賴清德定調經濟路線：立足台灣布局全球　加強美國經濟路線

賴清德：主權基金「現在是理想時刻」　對外投資、助國內產業布局

賴清德520就職周年談話全文　喊「願張開雙手促成朝野對話」

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

【直擊】黃仁勳演講5000人滿座！ 蔣萬安現身背板見北市府 #黃仁勳

直擊／賴清德520周年記者會　日本天團「嵐」櫻井翔現身採訪

台灣民意民調／賴清德執政周年民眾最不滿司法改革　兩岸最沒共識

賴清德提向在野黨主席簡報國安情勢　黃國昌曝2基礎：靜候總統府

觀察／賴清德520隻字未提中國　淡化兩岸、聚焦經濟＆朝野和解

三峽翁暴衝奪3命　黃暐瀚曝各國規定：台灣75歲才需換照是否太寬鬆

去年65歲以上高齡者交通事故破10萬件、釀1225死　換照政策漏洞曝

賴清德向對岸喊話：侵略者才是和平破壞者　樂意進行交流合作

賴清德定調經濟路線：立足台灣布局全球　加強美國經濟路線

賴清德：主權基金「現在是理想時刻」　對外投資、助國內產業布局

賴清德520就職周年談話全文　喊「願張開雙手促成朝野對話」

直擊／賴清德520周年記者會　日本天團「嵐」櫻井翔現身採訪

520愛心湧進中西北區！　蔡宗豪攜小豪洲沙茶爐發物資助弱勢家庭

調查顯示：37％民眾有意願參與除權息　15％民眾在報稅季前出脫股票

假買家匯茶葉款誆「你帳戶被凍結」　退休教授險遭詐50萬

78歲老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網喊扯：完全衝著女騎士

屏東自小客過橋「自撞分隔島」　車頭爛毀險墜橋畫面曝光

DRAM價格11個月來首漲　雙雄南亞科居成交王、華邦電漲半根

吃早餐、等紅燈、去超商都可能被撞死！網怒：台灣交通沒救了

恩主公醫院「動員60人搶命」救不回2女學生　還有2人住院觀察

悲痛！三峽3死12傷車禍現場　民眾送鮮花零食哀悼逝者

昆凌爺爺200公尺決賽奪銀　同場蒙古選手速度「太誇張了」

政治熱門新聞

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

影／賴清德探視三峽車禍事故傷者　俯身蹲地、緊握家屬雙手慰問

台灣民意民調／賴清德就職周年滿意度45.7%　不滿意度大幅下滑

明作證遭批評　苗批民眾黨攻擊證人

快訊／賴清德指示國安團隊　向在野黨主席進行重要國安情勢簡報

揭民調1關鍵預言「北市5藍委全倒」　林濁水：而且補選也會輸

大罷免最危險藍委　「4+2」名單曝光

明為京華城案作證　苗博雅：據實以告

三峽翁暴衝害3命　賴清德致上最深哀悼：盼傷者早日康復

快訊／賴清德直奔土城醫院探視車禍傷者　卓榮泰也赴恩主公、亞東醫院

LIVE／賴清德520執政周年談話　公布經濟轉型！擺脫過度依賴出口

台灣民意民調／「不贊成大罷免」少近百萬人　44.2%三階投不同意

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

藍綠在苗栗和解！罷免泛綠3議員行動喊卡

更多熱門

相關新聞

三峽重大車禍！交通局曝78歲駕駛「3大違規」釀禍

三峽重大車禍！交通局曝78歲駕駛「3大違規」釀禍

新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁）19日放學時間發生重大事故！78歲余姓駕駛因不明原因駕車暴衝，直直朝過馬路學生、家長撞去，造成3死12傷的悲劇。檢方20日上午10時會同市交大、交通局、當地里長重回事發現場進行勘驗。

三峽翁奪3命「是模範父親」　卡神揭黑歷史：公布長相全名

三峽翁奪3命「是模範父親」　卡神揭黑歷史：公布長相全名

民團籲恢復交通違規「記點和檢舉制」　淘汰不適任駕駛

民團籲恢復交通違規「記點和檢舉制」　淘汰不適任駕駛

78歲翁奪3命　里長稱恐「心臟病發」！網怒灌臉書

78歲翁奪3命　里長稱恐「心臟病發」！網怒灌臉書

三峽78歲翁暴衝釀3死　江啟臣領立院朝野立委起立默哀1分鐘

三峽78歲翁暴衝釀3死　江啟臣領立院朝野立委起立默哀1分鐘

關鍵字：

黃暐瀚三峽高齡駕駛北大國小換照

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　網疑肇逃

三峽3死車禍「肇事翁無酒駕」　警方不排除這些原因釀禍

三峽車禍　傷者家屬向總統請命1事

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

78歲翁撞死3人「昏迷」抽血結果曝　暴衝原因調查中

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面