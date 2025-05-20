78歲翁奪3命　里長稱恐「心臟病發」！網怒灌臉書：撞死人還幫說話

記者施怡妏／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓男子19日駕車暴衝，造成3死12傷事故，黃姓里長透露，肇事余姓老翁為人正直和善，熱心公益，還曾榮獲模範父親的殊榮。不過事件曝光之後，網路上陸續有人爆料指稱余男是違規慣犯，網友湧入里長的臉書狂罵，「里長知道老翁是違規慣犯嗎？」「根本肇逃，還在替他說話」。

三峽區龍恩里里長黃家賢受訪時表示，聽到消息感到很震驚，余男熱心公益，擔任環保志工4、5年，是鄰里的環保英雄，曾榮獲2022年模範父親，不太可能酒駕。

里長也提到，余男過往有心臟病史，可能是身體有什麼不適，或有服用什麼藥物，才意外釀禍，但真相仍待余男清醒後釐清，也相信檢調單位屆時會給社會各界一個真相。

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▲肇事翁曾獲「模範父親」。（圖／記者陳以昇翻攝）



不過，一名母親在臉書社團「iBeta愛北大」發文，5年前推著嬰兒車走在人行道上，卻遭駕駛開車撞上，經比對和解書資料、截圖的車牌號碼，驚訝發現肇事者就是余男，「他根本不是酒駕，是有病」，覺得這可能不是單純的高齡駕駛問題，希望有關單位能進一步追查駕駛是否患有什麼疾病，只檢討高齡駕駛問題，可能會抓錯重點。

此事引爆網友怒火，痛批余男是「慣犯」，里長提及心臟病史根本是在幫他護航，留言灌爆臉書，「累犯怎麼可以當模範父親？跟殺人沒什麼兩樣」、「里長就是要為民服務，你的里民發生這些事情，你只幫肇事者講話？」「幾個家庭沒了你知道嗎？」「里長做人要有良心啊」、「累犯可以當模範父親喔？標準真低」、「撞完後車加速逃逸，你跟我說可能心臟病」。

▲網友灌爆留言區。（圖／翻攝自里長臉書）

亞東醫院外科部創傷科主任林恆甫表示，余男到院時就已陷入昏迷，經診斷有嚴重血胸、腹腔出血，且臟器受損，目前仍在手術室搶救中，術後將轉至加護病房。

《中時新聞網》報導，余男一開始被救下車時還可正常溝通，對醫護說「不記得了」，後來逐漸失去意識、昏迷不醒。

