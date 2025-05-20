三峽翁奪3命！他曝現場道路「不該有1功能」：無法阻止車抄近路

▲車禍發生時，路口號誌是行人保護時相模式。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓男子19日駕車暴衝，造成3死12傷事故。粉專「交通×樹林」的管理者就有感而發，提到3月時才到三峽帶了一場交通走讀，起終點就在三峽國中，發生這樣的車禍，他感到很難過、痛心。文中還指出，事發現場國成街路網配置有問題，「國成街是經過學區、住宅區的生活道路，理應不該有穿越功能。」

針對這起車禍，「交通×樹林」分析指出，肇事駕駛雖為高齡者是焦點之一，但絕非唯一原因，直言「一個交通事故的造成，往往是多個面向的失靈所導致。」像是國成街的道路設計本就不該承載通勤穿越功能，「這條路是唯三條可以銜接北大社區與三峽舊市區的路，但與兩邊的學成路、民生街不同，國成街是經過學區、住宅區的生活道路，理應不該有穿越功能。」

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此外，該路段下午4點雖有限制車輛進入，但現場僅有一張告示牌，形同虛設，無法有效阻止車輛「抄捷徑」。粉專也點出肇事路口的交通工程問題，「像這樣的路口，不一定只能使用紅綠燈管制，因為保障交通安全而設置的行人專用時相，更變成了此次擴大車禍傷害的因素。」

他認為，如果能以「交通寧靜區」的設計思維，重新規劃路側設施與路口形式，像是圓環或減速設施，即使遇上失控駕駛，也能有效降低風險與傷害。

最後粉專表示，「詳細原因與責任歸屬，仍待警方與檢察機關釐清。但我們要知道，單一責怪某一方無法真正解決問題，唯有建立整體的交通安全文化與合宜設施，才能真正降低風險。」這番話引起不少人共鳴，也再次提醒社會對交通安全的重視。