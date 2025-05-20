78歲老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網喊扯：完全衝著女騎士

▲三峽重大車禍。（圖／記者陳以昇攝）



記者施怡妏／綜合報導

78歲余姓男子駕車暴衝，在新北市三峽19日發生嚴重車禍，造成3死12傷，警方初步調查確認余男沒有酒駕，網路上有許多行車紀錄器影片，有網友指出，余男高速飆車途中，精準閃過對向車輛，根本是衝著女騎士衝撞。對此，網友也點頭，「他的目標很明確」、「這種撞法是直接理智線斷」。

有網友在PTT發文，透過行車紀錄器畫面分析指出，余男在飆車途中，避開對向跨越中線超車的休旅車，「說明他很清醒，他也沒喝酒」，隨後老翁發現目標騎士後加速衝撞，直線加速時，還撞到旁邊的腳踏車騎士，「這根本就超重大惡性治安事件吧，該不會又被掩飾成意外車禍吧？只是推測，有八卦嗎？」

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也有網友在Dcard發文，「老翁這一路明顯有在閃避障礙物，不太可能是真的單純失控，更像是路怒症發作，有留言說看起來是想去追女騎士，我也覺得很有可能」。

貼文曝光，網友痛批余男的行為充滿惡意，直指其行為屬蓄意殺人，「太誇張，完全就是衝著女騎士來」、「直直針對這位女騎士，一副要給她死的氣勢」、「一整路，平白無故死了一堆小朋友」、「應該是自撞分隔島，路怒症發作遷怒女騎士，所以一路追著，發現目標就加速」、「撞上前還刻意偏左，瞄準得真好」、「覺得最後會用高齡當理由逃過一劫」。

▲老翁閃過對向車。（圖／翻攝自PTT）



行車記錄器畫面顯示，肇事車輛在進入路口時並未減速或停車，直接高速撞向人群及停等紅燈的機車，最後撞上安全島才停下，現場可見碎裂的車體零件、散落一地的書包與紙張，情況相當驚悚，造成3人死亡（2名學生及1名騎士）、12人輕重傷。

警方表示，經抽血檢驗，確認余男沒有酒駕，但他目前仍因嚴重血胸、腹腔出血等傷勢，陷入昏迷，還在接受手術搶救，所以尚無法釐清事故細節。關於網路上的種種推測，目前尚未獲得警方證實。

▼現場畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

