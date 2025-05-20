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弟弟狂吐血！爸一出現「努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

▲新北市三峽區北大國小旁重大事故，撞擊畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲三峽車禍撞擊瞬間。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市三峽昨（19）日發生重大車禍，78歲余姓老翁疑似肇事逃逸後，駕車暴衝撞飛多名放學返家的國中生，釀3死12傷慘劇。一名女網友目睹整個經過，並在現場鼓勵受傷學生，直到家長出現，暖舉感動上萬人，紛紛淚喊「謝謝妳當時在場大喊CPR的勇敢。」

女網友在Threads提到，當時她和女兒剛好在現場，聽到巨響當下，就看見在天空紛飛的考卷和課本，心一驚發覺事態嚴重，立刻停好機車並將女兒送回幼兒園，「其實我根本不知道自己能有什麼幫助，但就是直覺性地衝過去。」

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她透露，當時印入眼簾的是躺在炙熱柏油路的峽中學生，環顧四周發現兩位小朋友正接受CPR，另外一位不確定是否為首當其衝的機車騎士，狀態好像不是太好，其他傷者還沒有人協助搶救，「而我什麼也不會，只能呼喊著附近有沒有護理師、有沒有人會CPR，並安撫著其他位還有意識的傷者。」

▲▼ 三峽北大國小旁昨(19)日發生3死12傷重大車禍，今日一早民眾紛紛至現場獻上鮮花與零食 。（圖／記者陳以昇攝）

▲民眾紛紛至現場獻上鮮花與零食。（圖／記者陳以昇攝）

原PO回憶道，「一位媽媽守護著快要昏迷的女兒，這位媽媽自己也受了傷，卻說著自己沒事；一位較為輕傷的小朋友，則是很冷靜、很勇敢，正聯繫著躺在旁邊好朋友的家長；最後一位是我真的好擔心的弟弟，額頭裂傷嘴裡不斷湧出鮮血。」

當下，她用傷者聽得到的音量喊著，「弟弟不要睡」、「阿姨幫你聯絡爸爸媽媽」、「弟弟不要怕」、「努力一下救護車要來了」，幸好父親出現後，弟弟就張開了眼睛，於是她連忙跑到有母親陪著的妹妹身邊，繼續喊著「妹妹不要睡喔，妳叫什麼名字」，接著妹妹也忍不住哭了。

▲三峽重大車禍，12歲吳姓女童的阿公、阿嬤現身相驗，嬤悲吐「很傷痛」。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲12歲吳姓女童的阿公、阿嬤現身相驗。（圖／記者黃彥傑翻攝）

文章引來2.7萬人按讚，大票網友洗版回應，「那句話原來是妳喊的！真的覺得就算不敢上前幫忙，但因為妳喊的那句話讓很多人勇敢站出來了，真的好謝謝妳」、「光是看妳敘述的過程，我眼淚就不停的流，目擊過程與搶救生命過程的妳真的很勇敢，誰都不願意事情的發生，妳在第一時間做妳能做到的事，好人一生平安」、「隔空抱抱妳」、「注意創傷後壓力症候群，必要時一定要去看醫生 」、「天啊看了好想哭，拜託你們都快好起來」。

．本文由原PO授權引用

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