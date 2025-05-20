支持70↑駕照作廢！他怒批「不定時炸彈」：幾輩子都賠不起

▲三峽肇事翁奪3命。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

78歲余姓男子昨（19日）駕車暴衝，在新北三峽北大國小旁撞飛多名行人和機車，直到撞上中央分隔島才停下，造成3死12傷。對此，擁有63萬追蹤者的粉專「姆士捲」直呼，「支持七十歲以上駕照作廢」，話題引發熱議。

姆士捲發文表示，支持七十歲以上的駕駛駕照被作廢，「已經聽過太多這種不服老，硬要上街造成大眾危害的不定時炸彈。」而且看過影片就知道，余男完全沒有煞車的打算，「據說二月還剛換照，用雞腿換嗎？不用再考過嗎？」自己35歲都會打瞌睡了，更何況余男都要80歲了。

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他也分享身邊親身經歷，「之前身邊也發生過，阿公騎車載兩個孫子出門玩，最後爸媽回來只有阿公活了下來。」無奈指出，65歲開始政府就提供各種大眾運輸減免，卻有些人為了方便和面子選擇繼續上路，「多少孩子的未來就這麼永遠停止了，那是你用幾輩子都永遠賠不起的。」

貼文引發討論，「不應該是廢駕照，重點不是年紀，是重新考照制度，如果真的不適合再開車就會被制度淘汰」、「不是人老不服老，是他X的兩腳開車的三寶變老了」、「酒駕毒駕無照駕老駕，肇事！刑責都太輕了太輕了太輕了～」、「反應能力都已經完全不OK的狀態下拜託不要開車／騎車上路，那跟酒駕沒什麼兩樣。」