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下課被高速撞飛！三峽12歲女童肢體變形亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

記者黃彥傑／新北報導

新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁）19日放學時間發生車輛暴衝事故，一共造成3人死亡、12人輕重傷！其中2名死者為12歲劉姓、吳姓女童，檢方20日上午在恩主公醫院相驗2童遺體。稍早吳姓女童的阿公、阿嬤現身，阿嬤悲吐心情「很傷痛」。

▲三峽重大車禍，12歲吳姓女童的阿公、阿嬤現身相驗，嬤悲吐「很傷痛」。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲三峽重大車禍，12歲吳姓女童的阿公、阿嬤現身相驗，嬤悲吐「很傷痛」。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

警消19日下午4時04分接獲報案，北大國小旁發生嚴重事故，隨即派員趕赴現場處理，抵達後發現，多名學童倒臥路面，救護人員緊急進行CPR搶救，現場共15人輕重傷，其中2名12歲劉姓、吳姓女童經緊急送醫搶救後宣告不治，另有一名40歲洪姓媽媽當時要前往北大國小接孩子也挨撞，經急救2小時宣告不治，全案累計3死12傷。

▲三峽重大車禍，12歲吳姓女童的阿公、阿嬤現身相驗，嬤悲吐「很傷痛」。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

而劉姓、吳姓女童因遭高速撞飛，當場失去生命跡象，被送往三峽恩主公醫院，院方發現2女童受有多重外傷，緊急出動6至7名的外傷、重症科醫師齊力救治，但2女童從頭到肢體都變形，傷勢相當嚴重，經一個半小時的搶救仍不幸宣告不治。

檢方20日上午針對2名女童遺體進行相驗，稍早吳姓女童的阿公、阿嬤悲痛現身，阿嬤心碎表示，「很傷痛」，令人鼻酸。面對媒體詢問70歲以上駕駛開車上路相關問題，阿公則表示，「沒有意見」，快步進入醫院內。

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