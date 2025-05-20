1張圖看「三峽車禍有多扯」　在地人揭可疑關鍵：很不簡單

▲三峽車禍撞擊瞬間。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市三峽昨（19）日發生重大車禍，釀3死12傷，78歲余姓男子駕車暴衝，撞飛多名放學返家的國中生，直到撞上中央分隔島才停下。住附近的民眾就畫出肇事者行徑路線，表示巷子兩旁停滿車，能一路高速開過很不簡單。

網友在Threads發文，透露住家後面就是車禍發生點，該地路況他再熟悉不過，而男友也剛好目睹事發經過，「現場真的像爆炸般凌亂，很多人的身體是扭曲的，而他也加入救人的行列。我回到家後，他抱著我崩潰了。」

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▲肇事者行徑路線並不寬敞，巷弄旁都停滿車。（圖／翻攝自Threads）

同時，原PO也貼出地圖，並標下肇事者的行徑路線、加速點與最終碰撞點，直言「汽車自三岔路開始加速，從三岔路口到復興路撞分隔島的距離，最少也有300公尺，朝陽幼兒園前的巷子兩側，大多都停滿了汽車，頂多也剩一台車寬的距離可行駛，會車都要互讓，能一路開到撞停真的很不簡單。」

最後，網友也難過表示，願死者安息傷者康復、目擊者平復。

據悉，檢警20日上午10時許，將會與新北市政府警察局交通大隊、交通局、當地里長，重回事故現場進行勘驗，並針對在恩主公醫院的兩名12歲女童遺體進行相驗。至於詳細案發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。